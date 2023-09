donderdag 7 september 2023 om 12:31

De Gendt ziet ‘slim koersende’ Evenepoel: “Geen onnodige demarrages”

Remco Evenepoel hoopt dit jaar zijn titel te prolongeren in de Vuelta a España en de kopman van Soudal Quick-Step is na elf etappes nog volop in de race. Zijn landgenoot Thomas De Gendt zag de voorbije week een slimme Evenepoel aan het werk. “Hij pakt het nu veel verstandiger aan”, klinkt het in een interview met Het Nieuwsblad.

“Ik vind dat hij tot nu toe heel slim koerst. Hij is niet onnodig aan het demarreren”, aldus De Gendt. “Vooraf zei hij dat hij de eerste negen dagen defensief zou koersen en dat deed hij ook effectief. Waar mogelijk probeert hij zich te sparen. Andere jaren had hij misschien al wel versneld op twintig kilometer van het einde. Gewoon om te tonen hoe goed hij is.”

Evenepoel lijkt zich nu meer te sparen voor de cruciale bergritten in de tweede en derde week. “Hij leert snel van zijn fouten. In zijn eerste Giro zat hij te sprinten voor elke bonificatieseconde. Nu pakt hij ze alleen mee als het kan. Maar hij gaat er zich niet dubbel voor plooien. Hij doet het nu veel verstandiger”, analyseert De Gendt.

De ervaren coureur van Lotto Dstny neemt het ook nog op voor zijn jongere landgenoot. “Hij spaart zich voor de laatste week. En dat doet zijn team ook. Remco is een kampioen om te koesteren. Omdat hij zijn ambities durft te verwoorden, komt hij soms in de media arrogant over en krijgt hij bakken kritiek. Mar in het echte leven is hij anders.”