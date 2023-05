De Gendt nog niet zeker van Tourdeelname: “Zal afhangen van mijn prestaties”

De wielerwereld kijkt nu vooral naar de 106e Giro d’Italia, maar Thomas De Gendt zit met de Tour de France in zijn hoofd. De ervaren Belg hoopt de selectie van Lotto Dstny te halen, maar is nog niet zeker van deelname. “Ik sta op een longlist met twaalf namen”, citeert Het Nieuwsblad.

De inmiddels 36-jarige De Gendt nam al negen keer deel aan de Tour en won in de edities van 2016 en 2019 een etappe, maar moet dus nog vechten voor zijn selectie. “Ik sta op een longlist. Het zal afhangen van mijn prestaties de komende weken en natuurlijk ook van die van de anderen. Ik rij Rund um Köln nog, de Boucles de la Mayenne en dan in principe het Critérium du Dauphiné. Daarna zal de beslissing vallen.”

Nog niet volledig pijnvrij

“Ik heb mezelf een beetje proberen aan te prijzen in een rol die Maxime Montfort (een ex-ploegmaat van De Gendt, red.) in 2019 oppakte. Hij reed toen ook zijn laatste Tour en nam het kopwerk voor zijn rekening”, aldus De Gendt, die overigens nog niet volledig is hersteld van zijn valpartij in Parijs-Nice. De klimmer reed inmiddels al wel weer de Ronde van Romandië, maar heeft af en toe nog wel last.

“Ik heb nu nog last van een handblessure. Bobbeltjes doen nog steeds pijn, kasseien mijd ik, maar ik kan wel al eventjes terug de weg op. Ik ben de achterstand die ik opliep aan het wegwerken. Ik heb wel constant kunnen fietsen, maar de intensiteit lag lager dan normaal, zeker op de rollen. Daar kan je geen vijf uur per dag op zitten, want dan smijt je dat ding na een week buiten.”