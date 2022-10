De Gendt en Moniquet met Lotto Soudal in Tour de Langkawi

Lotto Soudal heeft twee Belgen opgenomen in de selectie voor de Tour de Langkawi, de seizoensafsluiter in Azië. Het tegen degradatie strijdende team hoopt met onder meer Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet het vege lijf te redden in de rittenkoers door Maleisië.

Voor een goed algemeen klassement lijkt de 24-jarige Moniquet het meest in aanmerking te komen. Hij pakte dit jaar bovendien al meer dan 340 UCI-punten door ereplaatsen in onder meer de Deutschland Tour (zevende) en de Canadese WorldTour-klassiekers (18e in Québec, 26e in Montréal).

De selectie van Lotto Soudal in Maleisië wordt gecompleteerd door Carlos Barbero, Jarrad Drizners, Reinardt Janse van Rensburg en Rüdiger Selig. De Tour de Langkawi gaat dinsdag van start en eindigt een week later, op dinsdag 18 oktober.

📢 LINE-UP: 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐰𝐢

For one of the last races of the season, we're competing outside of Europe as eight days of racing in Malaysia 🇲🇾 await for these six guys 👇 pic.twitter.com/bQiqPkapB0

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 10, 2022