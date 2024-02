vrijdag 23 februari 2024 om 08:30

De Coast to Coast Challenge is een tocht vol verhalen: “Maar iedereen doet het voor hetzelfde doel”

Branded Content Van zaterdag 29 juni op zondag 30 juni 2024 organiseert de Nierstichting voor de tweede keer de uitdagende Coast to Coast Challenge. Deze estafettetocht van 500 kilometer, die in 24 uur moet worden afgelegd, laat de deelnemers geld inzamelen voor de strijd tegen nierziekten. De 20-jarige Michelle Brouwer rijdt deze zomer mee voor haar moeder, die twee jaar geleden haar nier doneerde aan haar achternichtje. “Na alles wat we hebben meegemaakt, weet ik heel goed waarvoor ik dit doe”, vertelt Michelle over haar deelname.

Het is nu een kleine twee jaar geleden dat de 20-jarige Michelle Brouwer uit Stadskanaal van dichtbij meemaakte dat haar moeder haar nier doneerde. Achternichtje Lotte van Houselt (15) kampte met nierproblemen en bleek een nagenoeg perfecte match met Marilva Brouwer (38) te zijn. Van twijfel was geen sprake. Op 24 mei 2022 kreeg Lotte een nieuwe nier.

De transplantatie bleek een succes. De nier functioneerde naar behoren en Lotte voelde zich steeds beter. Voor Michelle was het een tijd van uiteenlopende emoties. De blijdschap van de succesvolle transplantatie werd afgewisseld met zorgen om haar moeder, die na het afstaan van haar nier problemen kreeg met de pijn medicatie. Daar hield ze blijvende darmklachten aan over. “Zo was het een bijzondere én ingrijpende ervaring”, blikt Michelle Brouwer terug op deze periode.

Persoonlijke impact

“Mijn moeder had het gevoel dat de goede match zo had moeten zijn. Als je na de donatie ziet dat het met Lotte beter gaat, dan is dat geweldig. Dat is waar je het voor doet. Toch kwamen er voor mijn moeder heel wat complicaties bij kijken. Het gaat inmiddels weer wat beter, maar toch blijft het fysiek en mentaal bij je. De ervaring van een orgaan doneren is heel emotioneel. De klachten en onderzoeken erna zorgden daarbovenop voor een fysieke impact.”

Michelle had op voorhand geen rekening gehouden met de eventuele risico’s van een dergelijke donatie. “Je gaat er vanuit dat alles goed gaat. Samen met mijn vader was ik tijdens de operatie in het ziekenhuis. Dat heeft een flinke indruk op mij gemaakt. Na de operatie ging haar hartslag bijvoorbeeld flink achteruit. Er was zelfs even sprake dat ze het niet zou halen. Dan zit je als familie enorm in de spanning. Dat neem je mee naar huis.”



Marilva Brouwer heeft echter absoluut geen spijt van de nierdonatie. Ze heeft het leven van haar achternichtje kunnen redden. Dat maakt haar en haar familie heel trots. Deze hele ervaring heeft familie nu de motivatie gegeven om zich in te zetten voor de Nierstichting. De ervaring uit de eerste hand maakt de noodzaak van onderzoek maar al te duidelijk. “Voor ons is de afgelopen twee jaar een reden geweest om deel te nemen aan de Coast to Coast Challenge. Wij willen geld ophalen voor meer onderzoek, zodat nierpatiënten nog beter geholpen kunnen worden in de toekomst.”

Herkenbare verhalen

Voor Michelle is de Coast to Coast Challenge zeker geen appeltje-eitje. De studente Social Work heeft namelijk weinig ervaring op de racefiets. “Eigenlijk ben ik helemaal geen fanatieke fietser”, lacht Michelle. “Je hebt iets van dichtbij meegemaakt en ik wil mijn bijdrage leveren. Ik dacht dus: waarom niet? Het trainen was soms wel zwaar, hoor. Toch weet waar je het voor doet en dat helpt je om de motivatie te vinden.”

In 2023 deed Michelle ook al mee aan de eerste editie van de Coast to Coast Challenge, waarbij in totaal ruim 125.000 euro werd opgehaald. In een team met vader Erik, oom Ruben, achterneef Alex en achternichtje Vera haalde ze de finish in Zoutelande. Deze eerste deelname was niet alleen fysiek een unieke belevenis voor de Groningse studente. Tijdens de tocht deelden vele deelnemers hun verhalen en motivaties om deel te nemen aan de challenge. Het waren verhalen waar Michelle en haar familie zich in herkenden.

“In de nacht fietsten wij met een onbekende man en zijn zoon. Hij vroeg of hij met ons mee mocht fietsen. Dan fiets je vervolgens samen door de nacht en voelt het alsof je elkaar al heel lang kent. Zo ben je niet alleen met je eigen groep, maar raak je ook met de andere deelnemers betrokken. Je ontmoet nieuwe mensen en hoort allerlei ingrijpende verhalen.”

Een gezamenlijk doel

Ook dit jaar bundelt de familie de krachten tijdens de Coast to Coast Challenge. Het team is in 2024 zelfs een lid rijker. De 21-jarige vriend van Michelle, Rutger Schrik, stapt ook op de fiets. Al is de bijdrage van de familieleden naast de fiets nog het hardste nodig. “Uiteraard komt de hele familie supporten, inclusief Lotte en mijn moeder. Dat zijn heel wat mensen. Zij helpen ons erdoorheen.”

Michelle kan in ieder geval niet wachten om de estafettetocht weer te rijden. “Ik ervaar het als een emotionele achtbaan vol bijzondere momenten. Het is de combinatie van de lichamelijke inspanning en het mentale aspect. Je hoort de prachtige verhalen en rijdt zo’n lange tocht. Dat vergeet je niet weer. Iedereen doet het voor hetzelfde doel. Dat zorgt ervoor dat je sterker op de fiets zit.”

Begint het bij jou al te kriebelen? Of wil jij graag meer informatie over de Coast to Coast Challenge?