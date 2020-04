De Cauwer: “Verminder dit najaar het aantal renners per wedstrijd” vrijdag 17 april 2020 om 13:45

José De Cauwer is van mening dat de UCI er goed aan zou doen om dit najaar het aantal renners per ploeg tijdens wedstrijden te verminderen. Dat vertelt hij in het tv-programma Extra Time Koers.

Hij ziet voordelen in het verkleinen van de ploegen. “Verminder het aantal renners per ploeg in een wedstrijd en geef zo aan meerdere ploegen de kans om deel te nemen”, aldus de Cauwer. Zo kunnen bijvoorbeeld ook ProContinentale ploegen nog iets maken van het seizoen. Sponsoren komen meer in beeld en renners kunnen zich in de kijker rijden”, voorspelt hij.

Philippe Gilbert denkt dat een dergelijke maatregel ook het koersverloop ten goede kan komen. “Ik heb al weleens gekoerst met zes in een team in plaats van de gebruikelijk zeven of acht. Bijvoorbeeld in de Londen Classic. Dan wordt het echt tactisch. Met zeven of acht renners is het makkelijker om een fout recht te zetten. Met zes renners kan dit niet zo eenvoudig. Ik vind het dus geen slecht idee, zo’n tactische manier van koersen.”