De Bondt eerste reserve voor Giro d’Italia, maar gaat wel mee op hoogtestage

Dries De Bondt won vorig jaar nog een etappe in de Giro d’Italia, maar de Belg maakt dit jaar geen deel uit van de beoogde selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Italiaanse ronde. Toch trekt De Bondt als eerste reserve wel mee op hoogtestage in het Spaanse Denía.

“In het Spaanse Denía verblijven we met de ploeg in het hotel van ex-renner Aleksandr Kolobnev, waar je op je kamer een hoogtestage kan nabootsen. Ik vind dat best comfortabel werken in ideale omstandigheden”, laat De Bondt weten aan Het Nieuwsblad. Opvallend: de 31-jarige coureur trekt dus mee op hoogtestage met de Giro-ploeg van Alpecin-Deceuninck, maar zit voorlopig niet in de selectie.

“De Ronde van Italië ligt me best goed, maar volgens de planning rijd ik dit jaar de Vuelta. Dat wordt ook best leuk. Voor de Giro sta ik als eerste reserve aangeduid. Daarom dat ik ook meega op hoogtestage. Als iemand zou uitvallen, kan ik meteen ingepast worden. En is dat niet het geval, dan heb ik alvast de goede vorm te pakken voor mooie Belgische koersen als Dwars door het Hageland, de Brussels Cycling Classic en Circuit de Wallonie. Ik zie dus alleen maar positieve scenario’s.”

Voorjaar

Alpecin-Deceuninck boekte met Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Kaden Groves de laatste weken enorme successen, maar voor De Bondt was het op persoonlijk vlak geen al te succesvol voorjaar. “Ik heb vooral in functie van de ploeg gereden. Persoonlijke resultaten bleven helaas uit. In Le Samyn en de Ronde van Drenthe mocht ik mijn kansen gaan, maar kreeg ik af te rekenen met valpartijen”, legt de Belg de vinger op de zere plek.

“In de GP de Denain zat ik mee in de kopgroep toen mijn ketting in de knoop draaide. En net als in Parijs-Roubaix kan je het ook in Denain schudden als je één keer achter de feiten aanholt.”