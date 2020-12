De beste Nederlandse wegwielrenner van 2020

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Elke werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste Nederlandse wegwielrenner van 2020.

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Dylan van Baarle wilde het seizoen goed aanvangen en dat lukt. De 28-jarige Zuid-Hollander van INEOS Grenadiers was op punt in Australië. Tijdens de twee aankomsten bergop in de Tour Down Under ging Van Baarle – met sinds dit jaar een kenmerkende snor – met de besten mee. Dat was goed voor een vijfde plek in het eindklassement. Die lijn zette hij door in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, waar hij na een sterke koers eveneens als vijfde eindigde. Na een DNS in de Volta ao Algarve brak dan corona uit en ging het seizoen op slot.

Zodra de kalender hervat werd, moest de Nederlander vooral in dienst rijden van de kopmannen bij INEOS Grenadiers. In die rol reed hij onder meer een verdienstelijke Ronde van Frankrijk. In de Vuelta a España stond hem hetzelfde te wachten, al sloop Van Baarle toen wel mee in de vroege vlucht in de veertiende etappe. Daarin werd hij vierde, na Tim Wellens, Michael Woods en Zdeněk Štybar. In zo’n beetje de enige koers waar hij wel voor eigen rekening mocht reden, werd Van Baarle achtste. Dat was in de Ronde van Vlaanderen.

Beste resultaten

Ronde van Vlaanderen – Achtste

Tour Down Under – Vijfde

Cadel Evans Great Ocean Road Race – Vijfde

Vuelta a España – Vierde in rit 14

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Na meer dan vierhonderd dagen zonder koers en getooid in een ander shirtje, begon Tom Dumoulin begin augustus aan zijn langverwachte rentree in het peloton. De 30-jarige Limburger stond er meteen in de Tour de l’Ain (in die sterk bezette ronde werd hij elfde in het klassement) en dat beloofde veel goeds. In het Critérium du Dauphiné was hij met een zevende plek in het klassement op papier zelfs de beste van de drie kopmannen bij Jumbo-Visma, ware het niet dat leider Primož Roglič en Steven Kruijswijk geblesseerd uitvielen.

In de Tour de France werd Dumoulin daarna uitgespeeld als mede-kopman naast Roglič. Dat ging uitstekend tot en met de achtste etappe. In de bergrit naar Loudenvielle voelde hij dat-ie niet ging meedoen om de eindzege en besloot dan om voor zijn Sloveense ploeggenoot te gaan rijden. In de slotweek werkte hij zich wel weer op naar plek zeven in het klassement, na een sterke tweede plek in de klimtijdrit naar La Planches des Belles Filles. Na de Tour werd hij onder meer nog tiende op het WK tijdrijden en twaalfde in Luik-Bastenaken-Luik.

Beste resultaten

Tour de France – Zevende in het eindklassement

Critérium du Dauphiné – Zevende in het eindklassement

WK tijdrijden – Tiende

Luik-Bastenaken-Luik – Twaalfde

Tour de l’Ain – Elfde in het eindklassement

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Wilco Kelderman gold tot vijf jaar geleden als een groter talent dan generatiegenoot Dumoulin. De 29-jarige Nederlander kreeg de laatste jaren vaak af te rekenen met pech, maar daarvan bleef hij dit jaar gevrijwaard. En dan zie je meteen waartoe de geboren Gelderlander in staat is. Pre-corona begon hij het seizoen goed met een vijfde plek in de Tour de la Provence, gevolgd door een zesde stek in het eindklassement van de UAE Tour. Een prima opsteker voor Kelderman, die door het vertrek van Dumoulin kopman werd.

Toch besloot Team Sunweb om Kelderman niet voor een klassement naar de Tour de France te sturen. Hij begon na de break van het seizoen in de Ronde van Polen, waar hij zevende werd in het eindklassement. Via de Ronde van Lombardije (negentiende) en een sterke Tirreno-Adriatico (vierde in het eindklassement) trok Kelderman met vertrouwen naar de Giro d’Italia. Kelderman haalde er een torenhoog niveau en veroverde drie etappes voor het einde het roze. In de voorlaatste etappe moest hij die echter prijsgeven: hij werd derde.

Beste resultaten

Giro d’Italia – in het eindklassement + 2 dagen roze trui

Tirreno-Adriatico – Vierde in het eindklassement

UAE Tour – Zesde in het eindklassement

Ronde van Polen – Zevende in het eindklassement

Tour de la Provence – Vijfde in het eindklassement

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Met de komst van Richie Porte en Vincenzo Nibali kreeg Bauke Mollema er bij Trek-Segafredo behoorlijk veel interne concurrentie bij. Desondanks kan hij terugkijken op een goed seizoen, zij het met gemengde gevoelens. De 34-jarige geboren Groninger begon met een achtste plek in de Volta ao Algarve, de enige koers die hij voor de corona-break uitreed. Bij de hervatting was Mollema meteen bij de pinken door in een zwaar bezette La Route d’Occitanie als vijfde te eindigen. Dat was voor de beoogde Tour de France-kopman Porte.

Mollema bleef daarna een hoog niveau halen. Ook in de Tour de l’Ain – waar Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers op volle oorlogssterkte waren – behaalde hij een mooie ereplaats: hij werd er zesde. In de Ronde van Lombardije startte Mollema vervolgens als titelverdediger, maar moest hij genoegen nemen met een vierde plaats. In de finale was hij wel op de afspraak, maar er waren er drie sterker. In de Tour de France behaalde Mollema drie zesde plaatsen, tot de dertiende etappe. Daarin kwam Mollema ten val en zat zijn seizoen erop.

Beste resultaten

Ronde van Lombardije – Vierde

La Route d’Occitanie – Vijfde in het eindklassement

Tour de l’Ain – Zesde in het eindklassement

Volta ao Algarve – Achtste in het eindklassement

Tour de France – Drie keer zesde in etappes

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Er is intussen genoeg over gezegd en geschreven. Mathieu van der Poel miste bij de hervatting van het seizoen in augustus de aansluiting met de top. Zijn resultaten waren niet wat we van de veelvraat gewend zijn. In de Ronde van Lombardije tankte hij dan toch vertrouwen en op het NK op de weg was hij weer de oude MVDP. Na een waar huzarenstuk pakte hij zijn tweede nationale titel op de weg. Drie dagen later raakte hij tijdens de eindsprint van het EK ingesloten en moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

Na een knappe ritzege in Tirreno-Adriatico kwam stilaan de periode waarin de 25-jarige coureur van Alpecin-Fenix moest oogsten. Dat deed hij – andermaal door een straf nummer – in de BinckBank Tour, waar hij op de laatste dag een dubbelslag sloeg. Daags nadien werd hij met uitgepierde benen knap zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Na een zeldzame fout in de Brabantse Pijl (tweede) maakte Van der Poel in een boeiende Ronde van Vlaanderen vervolgens komaf met alle criticasters. Hij verschalkte er eeuwige rivaal Wout van Aert.

Beste resultaten

Ronde van Vlaanderen –

BinckBank Tour – in het eindklassement + 1 ritzege

NK op de weg –

Tirreno-Adriatico – 1 ritzege

Brabantse Pijl –

Wout Poels (Bahrain-McLaren)

Jarenlang hoopten Nederlandse wielerfans dat Wout Poels eens onder zijn knechtenrol bij Team Sky uit zou kruipen. In 2020 gebeurde dat dan toch. De 33-jarige Limburger trok naar Bahrain McLaren, waar hij samen met Mikel Landa de schoenen van de vertrokken Vincenzo Nibali moest vullen. Een goed begin is het halve werk, moet hij gedacht hebben. In de Vuelta a Valenciana eindigde hij in de rit met aankomst bergop als tweede, goed voor een zesde plek in het eindklassement. Bij dat wapenfeit bleef het vervolgens een heel lange tijd.

In de Tour de France moest hij samen met Landa het mooie weer maken, maar Poels kwam al vroeg in de rittenkoers hard ten val. Dagenlang kwam hij met de laatsten in koers binnen, maar van opgeven wilde hij niet weten. Grote kans dat hij van die hardheid in de Vuelta a España de vruchten plukte. In de Spaanse grote ronde maakte Poels een heel sterke indruk. Na twee en een halve week koers eindigde de Limburger als zesde, een evenaring van zijn beste resultaat in een grote ronde ooit. Al bij al dus een zeer degelijk seizoen voor Poels.

Beste resultaten

Vuelta a España – Zesde in het eindklassement

Vuelta a Valenciana – Zesde in het eindklassement

Tot slot nog een shout out naar Olav Kooij. De eerstejaars belofte van Jumbo-Visma Development kwam over van de junioren, maar liet zijn talent meteen gelden. De jonge sprinter is zelfs de Nederlander met de meeste UCI-zeges van 2020.

Het Jachtluipaard van Numansdorp won niet minder dan zes keer, waarvan de ritzege in de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali naar eigen zeggen de mooiste was. Het laatste hebben we van hem vast nog niet gehoord. Kooij maakt per 1 juli 2021 zijn profdebuut in de WorldTour.