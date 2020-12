De beste Belgische wegwielrenner van 2020

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Elke werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag centraal: de beste Belgische wegwielrenner van 2020.

Tiesj Benoot (Team Sunweb)

Tiesj Benoot zocht dit jaar frisse lucht op en vond die bij Team Sunweb. Opvallend: de Gentenaar skipte alle voorbereidingskoersen en bereidde zich op het Belgische openingsweekend voor via een hoogtestage op Tenerife. Een nieuwe aanpak, maar daar haalde hij naar eigen zeggen energie uit. Dat loonde nog niet in de Omloop, maar wel kort daarna. Benoot was een van de smaakmakers van Parijs-Nice. Hij won een rit, werd tweede in het eindklassement én graaide de groene puntentrui mee.

Na de coronabreak focuste Benoot op de Tour de France, maar in het Critérium du Dauphiné liep hij een rugblessure op. Een valpartij in de eerste Tourweek zorgde uiteraard ook niet voor beterschap. Toch was hij in die Ronde van Frankrijk belangrijk in de successen van de ploegmaats Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi. Zelf verlegde hij zijn doel naar het najaar. Hij reed een sterk WK – in dienst van Van Aert – en eindigde nog in de top-10 van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen.

Beste resultaten

6de rit Parijs-Nice – 1ste

Parijs-Nice – 2de in eindklassement, winnaar puntentrui

7de rit Parijs-Nice – 2de

1ste rit Parijs-Nice – 3de

Luik-Bastenaken-Luik – 8ste

Ronde van Vlaanderen – 10de

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

Na een veelbelovend debuut bij de profs in 2019, werd van Remco Evenepoel dit jaar vooral bevestiging verwacht. De nog altijd maar 20-jarige klasbak ontgoochelde niet. Hij domineerde tijdens de seizoensaanvang beide rittenkoersen waarin hij van start ging (San Juan en Algarve), terwijl hij die nochtans maar zag als voorbereiding op de Tirreno Adriatico en de Giro d’Italia, waar hij zijn groterondedebuut zou maken. Corona gooide ook zijn plannen overhoop.

Na de Covid-break ging Evenepoel door op zijn elan, in respectievelijk de Vuelta a Burgos en de Ronde van Polen. In Burgos won hij de derde etappe, pakte de leiderstrui en gaf die niet meer af. In Polen eerde hij de zwaar gevallen Fabio Jakobsen met een lange, sprekende solo. Ook hier werd hij eindwinnaar. Maar in de Ronde van Lombardije, op zoek naar zijn eerste monument, liep het fout. Tijdens de afdaling van de Muro di Sormano dook hij het ravijn in en liep een zware bekkenbreuk op. Meteen het einde van zijn seizoen.

Beste resultaten

Vuelta a San Juan – ritzege en 1ste in eindklassement

Volta ao Algarve – 2 ritzeges en 1ste in eindklassement

Vuelta a Burgos – ritzege en 1ste in eindklassement

Ronde van Polen – ritzege en 1ste in eindklassement

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

Yves Lampaert is samen met Remco Evenepoel misschien wel de pechvogel van 2020. De West-Vlaming begon keurig aan zijn seizoen met een tweede plaats in de Omloop, waarin hij het nipt moest afleggen tegen Jasper Stuyven. Daags nadien kwam hij echter – dan nog zonder veel erg – ten val in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na de coronabreak liep het echt fout voor de Ingelmunsternaar: in volle finale van Milaan-Turijn ging hij tegen de grond en brak daarbij zijn sleutelbeen. Op 11 augustus werd hij geopereerd.

Pas half september was Lampaert weer aan koersen toe. Via de Ronde van Slovakije en de BinckBank Tour (waarin hij knap vierde werd in het eindklassement) werkte hij toe naar de najaarsklassiekers. Hij kleurde mee Gent-Wevelgem (7de) en haalde de top-5 in de Ronde van Vlaanderen. Winnen deed hij pas in de Belgische slotkoers, de Driedaagse Brugge-De Panne. Als een volleerde Flandrien zette hij deze waaierkoers (een WorldTour-koers nota bene) naar zijn hand en sloot zo 2020 af in stijl.

Beste resultaten

Driedaagse Brugge-De Panne – 1ste

Omloop Het Nieuwsblad – 2de

BinckBank Tour – 4de in eindklassement

Ronde van Vlaanderen – 5de

Gent-Wevelgem – 7de

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Tim Merlier kroonde zich in 2019 tot Belgisch kampioen en de Oost-Vlaming was er op gebrand om dit jaar zijn tricolore te tonen. Na een korte rustpauze na zijn veldritseizoen won hij meteen een ritje in de weliswaar mager bezette Tour of Antalya. In Kuurne kwam hij niet tot sprinten toe, in Le Samyn woekerde hij onderweg met zijn krachten. Na de verplichte coronapauze graaide de sprinter wel twee hele mooie overwinningen mee.

Zo won hij de Brussels Cycling Classic vóór Ballerini, Bouhanni en Philipsen, en in de voorlaatste rit van Tirreno-Adriatico gaf hij onder meer Ackermann en Gaviria het nakijken. Daar in Senigallia pakte Merlier zijn allereerste overwinning in een WorldTour-wedstrijd. Bij een aantal mooie opportuniteiten, zoals in de BinckBank Tour en de Scheldeprijs, kon hij zijn sprintsnelheid niet verzilveren. Merlier sloot een verdienstelijk 2020 af met een derde plaats in Brugge-De Panne.

Beste resultaten

Brussels Cycling Classic – 1ste

6de rit Tirreno Adriatico – 1ste

4de rit Tour of Antalya – 1ste

Driedaagse Brugge-De Panne – 3de

Jasper Philipsen (UAE Emirates)

Vier topvijfplaatsen leverden Jasper Philipsen meteen eindwinst in het puntenklassement van de Tour Down Under op. Al ontbrak wel een overwinning. Respectievelijk Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo waren hem te snel af. Ook in de zomer moest Philipsen, op een rit in de Tour du Limousin na, het vooralsnog doen met ereplaatsen.

Maar in het najaar brak de sterke Kempenaar toch de ban met ritwinst in de BinckBank Tour en – nog prestigieuzer – een etappezege in de Ronde van Spanje. Philipsen is overigens meer dan een sprinter. Ook in de klassiekers moet hij op termijn een rol kunnen spelen. Volgend jaar wordt hij ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, waar hij definitief hoopt door te breken op het hoogste niveau. Belangrijk om weten: Philipsen is nog altijd maar 22.

Beste resultaten

1ste BinckBank Tour – 1ste

15de rit Vuelta a España – 1ste

3de rit Tour du Limousin – 1ste

Santos Tour Down Under – eindwinnaar puntenklassement

4de rit Vuelta a España – 2de

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Stuyven dankt zijn nominatie aan zijn knappe overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad, waarin hij samen met Yves Lampaert de finale domineerde. Een dag later plakte hij er een topvijfplaats aan vast in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook in Parijs-Nice hoopte hij zijn goede vorm te verzilveren, maar in de tweede etappe moest hij het afleggen tegen Nizzolo en Ackermann.

Na een vijfde plaats op het EK in Plouay mikte Stuyven vol op ritwinst in de Tour de France. De Leuvenaar eindigde maar liefst zes keer in de top-10, maar tegen de echte sprinters kwam hij te kort. Hij kreeg nog een mooie kans in de voorlaatste etappe, maar op weg naar Champagnole was Søren Kragh Andersen Stuyven en co te slim af. In de klassiekers haalde hij zijn beste niveau niet meer. Met een nieuwe trainer (Michel Geerinck) hoopt hij volgend jaar een topklassieker te winnen.

Beste resultaten

Omloop Het Nieuwsblad – 1ste

19de rit Tour de France – 3de

2de rit Parijs-Nice – 3de

EK Plouay – 5de

Kuurne-Brussel-Kuurne – 5de

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Na Van Aerts zware val in de Tour 2019 stond de tweede helft van dat jaar in het teken van zijn revalidatie. Kenners vroegen zich af of de drievoudige wereldkampioen in het veld ooit nog wel zijn oude niveau zou halen. Van Aert overtuigde het voorbije jaar vriend en vijand. Zelf was hij al overtuigd in het voorjaar, maar na de coronabreak verraste hij koers na koers.

Met winst in Strade Bianche veegde hij de laatste twijfels weg. Een week later voegde hij met Milaan-San Remo een eerste monument aan zijn erelijst toe en ook in de Dauphiné graaide hij een rit en de groene trui mee. Het BK tijdrijden was een mooi tussendoortje, vooraleer hij zich ontpopte tot dé revelatie van de Tour de France. Daarin behaalde hij niet alleen twee ritzeges, maar verzette hij ook bergen werk in dienst van kopman Primoz Roglic. Een week later pakte hij zowel op het WK tegen de klok als op de weg zilver.

In het laatste luik van zijn overweldigend seizoen leek hij ook op weg naar winst in de Ronde van Vlaanderen, maar daar stok ‘eeuwige rivaal’ Mathieu van der Poel een stokje voor. Uiteraard is Van Aert – die ondertussen al een paar trofeeën won – ook de topfavoriet om de poll onder dit eindejaarslijstje naar zijn hand te zetten.

Beste resultaten

Strade Bianche – 1ste

Milaan-San Remo – 1ste

1ste rit Critérium du Dauphiné – 1ste

5de rit Tour de France – 1ste

7de rit Tour de France – 1ste

BK tijdrijden Koksijde – 1ste

Critérium du Dauphiné – eindwinnaar puntenklassement

WK op de weg Imola – 2de

WK tijdrijden Imola – 2de

Ronde van Vlaanderen – 2de

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Het werd een vreemd jaar voor Tim Wellens, een van de speerpunten bij Lotto Soudal. Hij startte zijn seizoen voortvarend met een mooi vijfde plaats in het eindklassement van de Ronde van de Algarve, maar in de zomer liep het helemaal niet naar wens. Hij finishte nog als vierde in de Ronde van Luxemburg, maar in zijn Ardennenklassiekers kon hij de verwachtingen niet inlossen.

Maar Wellens maakte zijn seizoen meer dan goed met twee knappe zeges in de Ronde van Spanje. In de overgangsrit naar Sabiñanigo nam hij de maat van zijn medevluchters Guillaume Martin en Thymen Arensman, en ook in de 14de rit was hij de beste van een sterke kopgroep met daarbij onder meer Michael Woods, Zdenek Stybar en Dylan van Baarle. Zijn aanvallende ingesteldheid leverde hem ook nog een tweede plaats in het bergklassement op.

Beste resultaten

5de rit Vuelta a España – 1ste

14de rit Vuelta a España – 1ste

Ronde van Luxemburg – 4de in eindklassement

Volta ao Algarve – 5de in eindklassement

Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts, Dylan Teuns, Belgisch kampioen Dries De Bondt en Oliver Naesen haalden deze selectie van acht net niet. Stuk voor stuk toppers, maar helaas zonder spraakmakende overwinningen in dit vreemde coronajaar. De acht genomineerden wonnen minstens één wedstrijd in de WorldTour.