De 57 deelnemers in rit 3 van de virtuele Ronde van Zwitserland vrijdag 24 april 2020 om 15:03

Tijdrijders Rohan Dennis en Stefan Küng wonnen de eerst twee ritten in de virtuele Ronde van Zwitserland. Vandaag staat de derde etappe van The Digital Swiss 5 op het menu en daarbij trekken de teams opnieuw een nieuw blik renners open. Verwacht wordt dat de klimmers het mooie weer maken. Hieronder de deelnemerslijst van de rit met start in Fiesch en aankomst in Nufenenpass. Straks mag u ook nog een ‘volg hier’-topic verwachten.

Start om 17u15

(33 kilometer met onderweg ongeveer 1500 hoogtemeters)

AG2R-La Mondiale

Larry Warbasse

Mathias Frank (vervangt Romain Bardet, die met internetproblemen kampt)

Pierre Latour

Bahrain McLaren

Eros Capecchi

Matej Mohoric

Hermann Pernsteiner

BORA-hansgrohe

Emanuel Buchmann

Matteo Fabbro

Patrick Konrad

CCC Team

Will Barta

Victor de la Parte

Ilnur Zakarin

Deceuninck-Quick-Step

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Bob Jungels

EF Pro Cycling

Lawson Craddock

Lachlan Morton

James Whelan

Groupama-FDJ

David Gaudu

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Israël Start-Up Nation

Matteo Badilatti

Dan Martin

Alexis Renard

Lotto Soudal

Steff Crass

Carl Frederik Hagen

Rasmus Iversen

Mitchelton-SCOTT

Lucas Hamilton

Adam Yates

Simon Yates

MOVISTAR Team

Jorgé Arcas

Hector Carretero

José Joaquín Rojas

NTT Pro Cycling

Ben King

Roman Kreuziger

Louis Meintjes

RALLY Cycling

Ryan Andersen

Nate Brown

Gavin Mannion

TEAM INEOS

Jonathan Castroviejo

Michael Kwiatkowski

Carlos Rodriguez

JUMBO-VISMA

Sepp Kuss

Primož Roglič

Jonas Vingegaard

Team SUNWEB

Chris Hamilton

Nicolas Roche

Wilco Kelderman

TOTAL DIRECT ENERGIE

Fabien Grellier

Romain Sicard

Rein Taramae

TREK-SEGAFREDO

Nicola Conci

Niklas Eg

Ryan Mullen

SWISS National Team

Filippo Colombo

Silvan Dillier

Nino Schurter