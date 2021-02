Davide Rebellin tekent bij Italiaanse continentale ploeg

Davide Rebellin wordt in augustus 50 jaar, maar de oud-winnaar van onder meer de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is gewoon nog een seizoen in het peloton te zien.

Rebellin vertelde namelijk aan La Gazzetta dello Sport dat hij een contract heeft getekend bij het continentale Work Service-Marchiol, een ploeg met louter Italianen. Vorig jaar was het team met Paolo Totò zevende in de Trofeo Matteotti en met Raul Colombo zeventiende in de Sibiu Tour. Naar verluidt maakt Rebellin op woensdag 3 maart zijn debuut voor het team in de eendagskoers Trofeo Laigueglia.

In eerste instantie had het er alle schijn van dat Rebellin dit jaar voor het continentale Cambodia Cycling Academy zou rijden. De Italiaan poseerde in het tenue van die ploeg, maar eerder deze maand werd bekend dat hij nog altijd geen handtekening had gezet onder een contract. Het team was de laatste maanden negatief in het nieuws en zou er sprake zijn van problemen met het materiaal, omzeiling van de regelgeving en interne conflicten.