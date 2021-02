‘Davide Rebellin koerst dit seizoen toch niet voor Cambodia Cycling Academy’

Davide Rebellin poseerde twee maanden geleden nog met een tenue van Cambodia Cycling Academy, maar volgens Eurosport France zal de 49-jarige Italiaan dit seizoen toch niet uitkomen voor de continentale formatie. Rebellin heeft namelijk nog altijd geen handtekening gezet onder een contract.

Opvallend: de zeer ervaren Rebellin bevestigde eind december nog zijn transfer naar Cambodia Cycling Academy. “Passie is mijn drijfveer. De voorbereidingen op de koersen en het gevoel dat ik ervaar tijdens wedstrijden, dat zorgt ervoor dat ik beter leef. En dan ben ik zo blij als een kind”, zo vertelde de gewezen klassiekerspecialist.

Interne problemen

Cambodia Cycling Academy is de laatste maanden echter negatief in het nieuws. Meerdere betrokkenen meldden aan Eurosport dat binnen het team sprake is van problemen met het materiaal, omzeiling van de regelgeving en interne conflicten. Manager Samy Aurignac ontkent alles. De UCI was al op de hoogte van ‘mogelijke interne problemen’ binnen de ploeg.

De internationale wielerunie heeft volgens Eurosport France nog altijd geen licentie afgegeven aan de ploegleiding van Cambodia Cycling Academy. Toch mocht de ploeg van start gaan in de Ster van Bessèges. Rebellin lijkt echter eieren voor zijn geld te kiezen en is met meerdere ploegen in gesprek.