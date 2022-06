Davide Rebellin neemt in ‘zijn’ Giro del Veneto afscheid van het profwielrennen

Davide Rebellin kondigde eerder dit jaar al zijn afscheid als wielrenner aan, maar de 50-jarige Italiaan weet nu ook wanneer hij voor het laatst een rugnummer zal opspelden. De renner van het continentale Work Service Vitalcare Vega is van plan om afscheid te nemen in zijn eigen streek met de Giro del Veneto van 12 oktober.

Rebellin, die in 1992 zijn profdebuut maakte en inmiddels bezig is aan zijn dertigste wielerseizoen, heeft dit laten weten in The Cycling Podcast. De Giro del Veneto staat over ruim drie maanden op het programma en zal normaal gesproken dus in het teken staan van het afscheid van Rebellin. De gewezen klassiekerwinnaar viert op 9 augustus overigens zijn 51ste verjaardag.

Rebellin wist in zijn carrière meerdere grote klassiekers te winnen. Zo won hij de Clásica San Sebastián, het Kampioenschap van Zürich, de Amstel Gold Race, drie keer de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn wonderjaar beleefde hij in 2004, met winst in de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Verder schreef hij onder meer Tirreno-Adriatico (2001), de Giro dell’Emilia (2006 en 2014) en Parijs-Nice (2008) op zijn naam.

Na een positieve test in 2009 op CERA, een vorm van EPO, en een tweejarige schorsing maakte Rebellin in 2011 zijn rentree en begon hij aan een zwerftocht langs ProContinentale en continentale teams. De renner koerst sinds vorig jaar voor Work Service Vitalcare Vega, een bescheiden Italiaanse formatie. Rebellin werd dit jaar verdienstelijk negentiende in de Giro dell’Appennino en elfde in de Adriatica Ionica Race. De coureur staat vandaag overigens aan de start van het Italiaans wegkampioenschap.