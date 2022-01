Davide Rebellin (50) zet na dit jaar dan toch een punt achter zijn carrière

Davide Rebellin koerst op zijn 50ste nog altijd in het profpeloton, maar de Italiaan zal eind 2022 dan toch stoppen als beroepswielrenner. Dat heeft de Italiaan laten weten in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca. “2022 is mijn laatste jaar als professioneel wielrenner”, aldus Rebellin.

Rebellin begint binnenkort aan zijn dertigste profseizoen. In 1992 was hij er al bij, toen renners als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar nog niet waren geboren. De klassiekerspecialist eindigde in zijn eerste profjaar onder meer als negende in de Ronde van Lombardije, achter wereldtoppers als Tony Rominger, Claudio Chiappucci en Rolf Sørensen. Renners die inmiddels al goed twintig jaar zijn gestopt.

Hoogte- en dieptepunten

Rebellin wist in zijn carrière meerdere grote klassiekers te winnen. Zo won hij de Clásica San Sebastián, het Kampioenschap van Zürich, de Amstel Gold Race, drie keer de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn wonderjaar beleefde hij in 2004, met winst in de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Verder schreef hij onder meer Tirreno-Adriatico (2001), de Giro dell’Emilia (2006 en 2014) en Parijs-Nice (2008) op zijn naam.

In 2009 werd Rebellin voor twee jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest op CERA, een vorm van EPO, op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Italiaan moest zijn zilveren medaille van de wegwedstrijd inleveren en kwam na zijn schorsing nooit meer aan de bak bij een echte topploeg, al koerste hij nog wel enkele jaren voor het Poolse CCC Polsat. Rebellin reed de laatste jaren echter ook voor meerdere kleinere continentale teams.

Afgelopen seizoen was Rebellin actief namens Work Service Marchiol Vega. Dat deed hij niet onaardig met enkele ereplaatsen in de wat kleinere wedstrijden, maar in de Memorial Marco Pantani kwam er abrupt een einde aan zijn seizoen. Rebellin liep bij een val een dubbele beenbreuk op en er was twijfel over het voortzetten van zijn carrière. De vijftiger is nu echter weer fit genoeg om te koersen en zal dat nog één jaar doen voor Work Service.

“Ik wilde mijn loopbaan niet beëindigen met een dubbele beenbreuk”, citeert Marca. “Ik wil nog echt wedstrijden betwisten, het maximale geven en goede resultaten behalen. “Ik ben bovendien niet alleen een wielrenner, maar ook de vader van mijn ploeggenoten. Ik wil mijn ervaring doorgeven en ze helpen”, aldus Rebellin. De zeer ervaren coureur zou vandaag eigenlijk deelnemen aan de Trofeo Palma, maar ontbreekt op de definitieve startlijst.