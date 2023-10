dinsdag 17 oktober 2023 om 17:56

Davide Martinelli houdt wielercarrière voor bekeken: “Alles bereikt wat ik wilde bereiken”

De wielercarrière van Davide Martinelli zit erop. De 30-jarige Italiaan, die afgelopen seizoen nog uitkwam voor Astana Qazaqstan, heeft op Facebook zijn afscheid aangekondigd. “Het is geen impulsieve beslissing. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken”, aldus Martinelli.

Martinelli begon zijn loopbaan als profwielrenner in 2016 in dienst van Etixx-Quick Step. Hij reed uiteindelijk vier seizoenen voor de sterrenformatie van Patrick Lefevere en trok vervolgens naar Astana Qazaqstan. Na vier seizoenen in Kazachse dienst is Martinelli toe aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven en dus zet hij een punt achter zijn wielercarrière.

In zijn debuutjaar boekte Martinelli meteen zijn eerste twee (en ook enige) profzeges. De Italiaan snelde in de Tour de La Provence en de Ronde van Polen naar de bloemen, beide keren voor zijn toenmalige ploeggenoot Fernando Gaviria. Martinelli leek een mooie toekomst tegemoet te gaan, maar moest zich toch al vrij snel schikken in een rol als helper/knecht voor de kopmannen binnen de ploeg.

Voldoening

Martinelli kijkt echter wel met warme gevoelens terug op zijn loopbaan. “In het leven heeft alles een begin en een eind. Ik droomde er op zesjarige leeftijd al van om prof te worden en het is me ook gelukt. Ik heb alles aan de fiets te danken. Ik heb een half miljoen kilometer afgelegd op de fiets en meer dan duizend wedstrijden gereden. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken.”

“Ik stop dan ook zonder spijt en met veel voldoening. Ik heb het geluk gehad dat ik met grote kampioenen mocht koersen. Dat ik mocht deelnemen aan de Giro d’Italia en alle monumentale klassiekers. Maar ook dat ik een punt kan zetten achter mijn carrière, nu de tijd rijp is. Ik weet dat het voor sommige mensen als een verrassing komt, maar het is geen impulsieve daad. Nu stoppen is de juiste beslissing.”