Davide Formolo rondt solo af in bergrit Dauphiné, Primoz Roglic verstevigt leiderstrui vrijdag 14 augustus 2020 om 16:22

De derde etappe van het Critérium du Dauphiné is na een lange solo gewonnen door Davide Formolo. De Italiaanse kampioen van UAE Emirates was de beste in een bergetappe met onderweg de Col de la Madeleine en de finish op de Saint-Martin-de Belleville. In de favorietengroep wist Primoz Roglic zijn leiderstrui te verstevigen door tweede te worden. Egan Bernal gaf tijd toe op de Sloveen.

Snelle start

Zonder Juan Pedro López (Trek-Segafredo) en Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) begon de derde etappe in Corenc, met Primoz Roglic in de gele leiderstrui. Pas na dertig kilometer wist de kopgroep van de dag weg te geraken. De jacht op een plek in de vlucht leverde een gemiddelde snelheid van 50 km/h in het eerste wedstrijduur.

Daniel Oss (BORA-hansgrohe), Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step), Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Davide Formolo (UAE Emirates), Chris Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Søren Kragh Andersen, Jasha Sütterlin (beiden Team Sunweb), Guy Niv (Israel Start-Up Nation) en Maxime Chevalier (B&B Hotels-Vital Concept) wisten weg te rijden. Zij kregen maximaal vier minuten van het peloton.

Formolo kiest voor lange solo

Door het hoge tempo in de beginfase lagen de renners flink voor op schema. De Col de la Madeleine, 17,3 kilometer aan 8,3% met de top op 50 kilometer van de finish, doemde daardoor al snel op. Formolo en Latour lieten er geen gras over groeien en trokken vanuit de kopgroep ten aanval. De Italiaan reed vervolgens op 65 kilometer van de meet ook zijn Franse metgezel uit het wiel.

Formolo breidde op de Madeleine zijn voorsprong op het peloton uit richting de zes minuten (waardoor hij virtueel de leiding overnam) en zette Latour op een kleine minuut. In het peloton zette Arkéa-Samsic zich op kop voor Nairo Quintana, maar veel dichterbij kwam het peloton toen niet. Jumbo-Visma nam daarna de controle weer in handen, onder meer met groenetruidrager Wout van Aert.

Jumbo-Visma voert favorietengroep aan

In de vallei richting de slotklim hield Formolo goed stand, maar hij gaf toch wat tijd toe op het peloton. Met een voorgift van vier minuten begon hij aan de klim naar het skigebied Saint-Martin-de Belleville (14,8 kilometer aan 6%). Het tempo van Jumbo-Visma en Van Aert was al vroeg te snel voor Chris Froome, die ruim 12 kilometer voor de meet al loste uit het peloton.

De geel-zwarte brigade van Jumbo-Visma ging de laatste tien kilometer in met Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Sepp Kuss in dienst van Roglic. Zij onderhielden een hoog tempo en dunden de favorietengroep beetje bij beetje uit. Onder meer Alejandro Valverde haakte vroeg af. Formolo, inmiddels al bijna zestig kilometer solo, verloor de nodige tijd in die fase.

Uit de favorietengroep reed op zes kilometer van de meet Lennard Kämna weg, maar Jumbo-Visma hield het tempo hoog en liet hem niet ver wegrijden. Ondertussen had Formolo nog maar anderhalve minuut over voor de laatste drie kilometer. Sepp Kuss was andermaal de laatste knecht voor Roglic, en onder zijn aanvoering werd Kämna weer opgeslokt.

Formolo maakt het af, Bernal verliest tijd

De minuut voorsprong die Formolo had bij het ingaan van de slotkilometer bleek genoeg, waardoor hij met succes de ritwinst binnen wist te slepen. Achter hem werd nog een aanval geplaatst door Daniel Felipe Martinez, waarna een select groepje overbleef met Roglic, maar zónder Egan Bernal. De Colombiaan kon het tempo niet volgen en gaf terrein toe.

Roglic wist op 33 seconden van Formolo naar de tweede plaats en zes bonificatieseconden te sprinten, voor Thibaut Pinot. In het algemeen klassement loopt de Sloveense kopman van Jumbo-Visma daardoor uit op zijn concurrenten, nadat hij donderdag al een ritzege boekte. Pinot volgt nu op 14 seconden, Emanuel Buchmann op 20 seconden.