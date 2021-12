Davide Formolo: “Ik zal minder met Pogacar doen en meer voor mezelf in 2022”

UAE Emirates moet de wedstrijdprogramma’s van zijn renners nog officieel bekendmaken, maar het is al wel duidelijk dat Davide Formolo niet meer zo vaak aan de zijde van Tadej Pogačar gaat koersen als afgelopen seizoen. Dat vertelde de 29-jarige renner, die zich komend jaar voor 100% op de Giro d’Italia wil focussen, in gesprek met Cyclingnews.

Bij de overwinningen van Pogačar in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France en de Ronde van Lombardije verscheen Formolo ook steeds aan de start. Daar komt komend jaar verandering in, kondigde de Italiaanse klimmer aan. Ook delen beide renners komend seizoen niet meer dezelfde coach. Terwijl Pogačar onder de hoede blijft van Iñigo San Millán, wordt Formolo voortaan begeleid door Jeroen Swart. “Ik zal volgend jaar meer mijn eigen kaarten uitspelen, dus we wilden dit proberen”, zegt Formolo. “Ik zal wat minder met Tadej doen en meer voor mezelf, dus we zullen een andere voorbereiding hebben.”

Afgelopen seizoen was Formolo een van de kopstukken in de Giro d’Italia en moest hij een maand later Pogačar aan een nieuwe eindzege helpen in de Tour. Naar het zich laat aanzien laat Formolo de Franse ronde komend jaar aan zich voorbijgaan. “Normaal gezien zou ik volgend jaar de Tour niet doen, ik zal me concentreren op de Giro. Het plan is om alleen de Giro te doen, zodat ik meer gefocust zal zijn. Na de valpartij dit jaar (in de Strade Bianche-etappe naar Montalcino) dacht ik in de laatste week al aan de Tour. Volgend jaar wil ik honderd procent gefocust zijn op de Giro”, zegt de Italiaan.

Tijd nodig

Formolo eindigde in 2017 en 2018 twee jaar op rij tiende in het algemeen klassement van de Giro en was in 2016 ook al eens negende in de Vuelta a España. Maar de ondertussen 29-jarige renner, die in 2022 opgaat voor zijn derde seizoen bij UAE Emirates, weet nog niet of dat hij daarmee zijn plafond heeft bereikt in de grote rondes, of dat er meer in het vat zit. “Voor de grote klassiekers voel ik me zeker klaar genoeg om te zeggen dat ik ze kan winnen. Voor de grote rondes moet er waarschijnlijk nog wat water onder de brug door. Ik heb nog wat tijd nodig en misschien komt het moment nooit.”

“Op dit moment voel ik me nog niet klaar om te zeggen dat ik naar een grote ronde kan gaan om hem te winnen, maar ik kan er wel naartoe gaan om te proberen in de top-10 of misschien de top-7 of zo te eindigen als alles goed gaat. Maar er zijn een heleboel onvoorspelbare dingen die kunnen gebeuren”, aldus Formolo.