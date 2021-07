‘Davide Cassani weg als bondscoach Italië’

De Olympische Spelen lijken voor Davide Cassani zijn laatste wedstrijd als bondscoach van de Italiaanse wielerploeg te zijn geweest. Dat brengt La Gazzetta dello Sport naar buiten. Mogelijk wordt Gianni Bugno, momenteel nog voorzitter van rennersvakbond CPA, zijn opvolger.

Het vroegtijdige vertrek van Cassani uit Tokio is de aanleiding voor Italiaanse media om te speculeren over de toekomst van de bondscoach. Er werd namelijk verwacht dat hij ook aanwezig zou zijn als staflid bij het baanwielrennen, dat na het weekend pas begint in Japan.

Volgens La Gazzetta wordt gesproken van een ingreep van de Italiaanse wielerbond, oftewel ontslag. Bondsvoorzitter Cordiano Dagnoni van FCI vertelt dat de terugreis van Cassani al voorzien was. “Vanwege de speciale regels van deze Olympische Spelen is het de bedoeling dat je binnen 48 uur na het eigen discipline moet terugkeren naar je eigen land”, vertelt hij aan de krant.

“Helaas was het niet mogelijk om hem bij ons te houden in Tokio voor de baanwedstrijden die maandag starten. Wat betreft de toekomst wil ik de evaluaties afwachten die eind augustus gepland staan in Val di Sole”, aldus Dagnoni.

‘Ook over mijn rol zullen we gaan praten’

Zelf heeft Cassani na zijn thuiskomst ook gereageerd op de situatie. “Ik ben er rustig onder, maar het lijkt me goed als we er eerst over gaan praten. Ik heb de opmerkingen van de bondspresident niet gehoord, omdat ik onderweg was. We gaan als fatsoenlijke mensen met elkaar praten voordat we uitspraken erover gaan doen. Ook over mijn rol zullen we gaan praten”, zei de bondscoach tegen persbureau ANSA.

Volgens de roze sportkrant wordt Gianni Bugno genoemd als opvolger van Cassani als bondscoach van de wielerploeg. De 57-jarige Bugno, tweevoudig wereldkampioen, werkt sinds 2010 als voorzitter van de CPA. Bij Tuttobiciweb wordt ook Davide Bramati (ploegleider van Deceuninck-Quick-Step) naar voren geschoven.