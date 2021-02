Davide Ballerini na nerveuze finale: “Wat een etappe, wat een ploeg”

Davide Ballerini was vanzelfsprekend erg blij met zijn tweede etappezege op rij in de Tour de La Provence. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step was op de oplopende finish in Manosque de sterkste van het peloton.

“Wat een etappe, wat een ploeg”, zei een blije Ballerini naderhand. “Ze hebben de hele dag hard gewerkt. Het was niet makkelijk. Het was erg nerveus in de finale omdat het regende en het glad was in de afdalingen. We bleven vooraan rijden en hebben het beste eruitgehaald.”Toch zag de ploeg Julian Alaphilippe op ruim een kilometer van de streep tegen de grond gaan.

“Ik zag de val van Lulu gebeuren. Ik hoop dat het goed met hem gaat”, zei de Italiaan erover. “Ik verkeer in een erg goede vorm. Ik wil deze vorm tot aan de klassiekers vasthouden, want daar ligt mijn focus. Zondag is op papier een sprintetappe. Misschien staat er wind, dus we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. We gaan zeker weer proberen te winnen.”