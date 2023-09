vrijdag 8 september 2023 om 09:54

‘Davide Ballerini keert terug naar Astana Qazaqstan’

Dat Davide Ballerini zou vertrekken bij Soudal Quick-Step, stond al in de sterren geschreven. De rappe Italiaan staat voor een overstap naar Astana Qazaqstan, meldt La Gazzetta dello Sport.

Al tijdens de voorbije Tour de France liet ploegbaas Patrick Lefevere weten dat hij afscheid wilde nemen van Ballerini. “Ik heb een aantal mensen niet laten bijtekenen, vooral de Italianen, omdat hun loon niet in verhouding is met hun prestaties”, vertelde de baas van Soudal Quick-Step. Ook Andrea Bagioli mocht vertrekken.

Ballerini reed de laatste vier jaar voor Soudal Quick-Step. Zijn grootste zege behaalde hij begin 2021 in de Omloop Het Nieuwsblad. Eerder reed de sprinter ook al voor Astana (2019) en voor Androni Giocattoli-Sidermec (2018 en 2017).

Info @Gazzetta_it – @ballero_94 will leave @soudalquickstep at the end of 2023 after 4 seasons. Except changes of last hour, the @OmloopHNB winner (2021) will join @AstanaQazTeam from 2024 according to our sources @cycling_podcast

