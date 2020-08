David van der Poel wint openingsetappe Ronde van Vlaams-Brabant

David van der Poel heeft in Linden de openingsrit van de Ronde van Vlaams-Brabant gewonnen. Na 136 kilometer wedstrijd toonde de renner van Alpecin-Fenix zich de beste van een kopgroep van elf. Tom Paquot en Toon Aerts werden tweede en derde. Van der Poel is uiteraard ook de eerste leider.

Een vrij snel gevormde kopgroep van 27 renners werd net voor het ingaan van de finale uitgedund tot een elftal. Met daarbij de veldrijders Toon Aerts (Telenet-Baloise), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) en David van der Poel (Alpecin-Fenix).

Verder ook Tom Vermeer (Acrog-Tormans), Warre Vangheluwe (Home Solution-Soenens), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Tom Verhaegen (GM Recycling), Tom Paquot en Quentin Venner (Wallonie Bruxelles U23), Niels Merckx (Urbano) en Glen Van Heck (Jonge Rakkers Vollezele).

Sprint

Pas in de laatste ronde van negen kilometer begonnen de leiders elkaar te bestoken. Onder meer Vermeer en Vanthourenhout probeerden het solo, maar zonder succes. Tot plots een achtervolgend peloton in de verte opdoemde. Door het getwijfel voorin hadden deze achtervolgers hun oorspronkelijke achterstand van 1’10” in een paar kilometer tijd herleid tot twintig seconden. Zo werd het in de slotkilometers nog een dubbeltje op zijn kant.

Maar de elf hield uiteindelijk toch stand en sprintten in de lege straten van Linden voor de zege. Daarin trok Van der Poel aan het langste eind voor Tom Paquot en Toon Aerts. De Ronde van Vlaams-Brabant duurt vijf dagen.

