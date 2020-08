David van der Poel opnieuw aan het feest in Ronde van Vlaams-Brabant zaterdag 8 augustus 2020 om 16:15

David van der Poel heeft vandaag zijn tweede etappezege geboekt in de Ronde van Vlaams-Brabant. De 28-jarige Nederlander bleek na een etappe van 112,5 kilometer de beste renner in Kumtich. Het is voor zijn ploeg Alpecin-Fenix alweer de vierde zege op rij.

Een ploeggenoot van Van der Poel, Jonas Rickaert, kleurde de finale van de vierde etappe. De 26-jarige renner reed in de laatste kilometers nog vooruit, maar bleek niet sterk genoeg om uit de greep te blijven van het peloton. Rickaert werd met nog enkele kilometers te gaan ingerekend. Het laatste woord was aan de rappe mannen in het peloton.

Van der Poel won uiteindelijk voor collega-veldrijder Toon Aerts, Jules Hesters finishte als derde. Het is voor zijn werkgever Alpecin-Fenix de vierde achtereenvolgende zege sinds het begin van de Ronde van Vlaams-Brabant. Van der Poel won dus twee etappes, maar ook Roy Jans en Rickaert waren al eens succesvol in de rittenkoers.

Morgen komen de renners nog een keer in actie voor de slotetappe met finish in Rillaar.