David Lappartient ziet minder dopinggevallen: “Maar blijven op onze hoede”

David Lappartient ziet het aantal dopinggevallen in de wielersport dalen. Het ITA meldde er in 2021 zelfs nul op het hoogste niveau. Iets om te vieren, vindt de UCI-baas. “Maar we blijven op onze hoede.”

“Vandaag de dag is het nog steeds nodig om veel te testen”, aldus de Fransman in een interview met VeloNews. “Dat er geen positieve dopingtesten zijn geweest afgelopen jaar is goed, maar ik ben niet naïef. Het is belangrijk dat we meer geld steken in dopingbestrijding en dat doen we dan ook. Daarom werken we nauw samen met het ITA. Ons gevecht tegen doping kent geen einde.”

“Er zijn de afgelopen jaren wel wat positieve testen doorgekomen, maar niet op het hoogste niveau. Dat komt omdat er genoeg getest wordt. Maar het kan en moet nog meer, ook op de lagere niveaus. Uit eigen ervaring (Lappartient zit ook in het bestuur van de WADA, red.) kan ik zeggen dat het budget daar niet hoog genoeg voor is.”

De opmerkingen van Lappartient staan haaks op verhalen van Thibaut Pinot en Romain Bardet afgelopen jaar. Terwijl Bardet aanstipte dat er weinig werd getest tijdens de coronapandemie, zei Pinot in L’Equipe dat het peloton op twee verschillende snelheden koerst: ketonen zouden daar een belangrijk aandeel in hebben.

De UCI-baas wil daar graag op reageren: “Ik kan je vertellen dat ik veel wedstrijden kijk. Soms zie ik ook verdachte dingen. En vanuit radio peloton hoor ik de verhalen ook. Die laat ik dan onderzoeken. Het is belangrijk om te weten hoe het peloton denkt over doping.”

“Ik heb met genoeg renners en managers gesproken om te weten hoe het peloton denkt over doping. Natuurlijk hebben zij soms ook vraagtekens. Ik denk alleen niet dat die ooit zullen weggaan, als je kijkt naar het dopingverleden van de sport”, eindigt hij.