David Lappartient: “Jammer dat Mathieu van der Poel niet voor Frankrijk koos”

David Lappartient is een groot liefhebber van de koerswijze van Mathieu van der Poel. Dat geeft de UCI-voorzitter over de Nederlander die in de eerste rit van Giro d’Italia de roze trui veroverde aan in gesprek met WielerFlits.

“Het is jammer voor ons Fransen dat hij voor de Nederlandse nationaliteit heeft gekozen. Met een Franse moeder had hij ook voor Frankrijk kunnen uitkomen. Hij spreek ook nog eens vloeiend Frans. We hadden hem zeker welkom geheten”, aldus Lappartient.

Lappartient geniet vooral van de koersinstelling van ‘MVDP’. “Het mooie van Van der Poel is dat hij altijd van de partij is wanneer er een heroïsche gevecht plaats vindt. Hij rijdt nooit vanuit het defensief, maar gaat altijd uit om zelf de koers te maken. Dat is een instelling die het wielrennen zo mooi maakt. Het lijkt wel of deze nieuwe generatie weer terugkeert naar de roots van de wielersport. Ze zitten niet te rekenen op de fiets, maar rijden met durf en bravoure.”

De UCI-preses looft naast Van der Poel ook Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe en Wout van Aert. “Als zij aan de start staan weet je nooit wat er in een wedstrijd gebeurt. Niets is voorspelbaar. Daarmee kleuren ze heel veel wedstrijden. Ze wachten niet tot de laatste kilometers. Het is een soort spel voor hen om koersen ook op een grootse wijze te winnen.”

Vandaag start Van der Poel in de roze trui in de tweede rit van de Giro d’Italia, maar Lappartient staat zelf nog meer stil bij het ‘maillot-jaune’ dat ‘MVDP’ vorig jaar droeg. “Het moment dat Mathieu op de Mûr-de-Bretagne de gele trui veroverde, de leiderstrui die zijn opa Raymond Poulidor nooit heeft gedragen, was ook voor alle Franse wielerliefhebbers een bijzonder moment.”

“Het is jammer dat Poulidor dit succes van zijn kleinzoon zelf niet heeft kunnen meemaken, want hij zou ongelooflijk trots zijn geweest. Anderzijds merk je ook dat Mathieu trots is op wat zijn opa allemaal heeft gerealiseerd. Dat heb ik wel gemerkt in de gesprekken die ik met hem gevoerd heb.”