David Gaudu ziet dat podium halen lastig wordt: “Ik voel me 100 %, maar toch kan ik niet volgen”

Na anderhalve week Tour zijn de waardeverhoudingen stilaan zichtbaar. En dus is het voor David Gaudu ook duidelijk dat zijn vierde plaats in het eindklassement van vorig jaar evenaren geen sinecure wordt.

Op vrijdag wist de kopman van Groupama-FDJ zijn wagonnetje weer enige tijd bij de andere favorieten voor de eindzege aan te haken, maar op twee en een halve kilometer van het einde was de versnelling van Adam Yates, in functie van zijn kopman Tadej Pogacar, er te veel aan. Gaudu strandde op plaats zestien in de daguitslag, en moet in het eindklassement tevreden zijn met plek negen, op zo’n zeven minuten. Het beoogde Tourpodium is opeens ver weg…

“Het probleem is ook niet dat ik me heb opgeblazen of zo”, aldus Gaudu, in het persbericht van zijn ploeg. “Ik moest de anderen gewoon laten rijden omdat ik op mijn limiet zat. Ik kan niet veel meer doen dan dit. Ik voelde me heel goed. Ik ben fysiek ook 100 % en ik had tijdens de etappe zelfs goede benen. Maar anderzijds moet ik gewoon toegeven dat ik niet kan volgen en dat de renners die voor mij staan beter zijn. Ze klimmen te snel.”

Gaudu is niet gefrustreerd, maar wel teleurgesteld. “Na mijn vierde plaats in de Tour van vorig jaar en mijn tweede in Parijs-Nice, was het geen gek idee om nu op het podium te mikken. Maar goed, mijn benen spreken voor zich. Ik wil wel blijven vechten voor het klassement, omdat ik de Tour enorm respecteer. Maar ik moet realistisch blijven. Gelukkig is de Tour nog niet over…”