David Gaudu vreest voor de hitte: “Heeft me in het verleden vaak parten gespeeld”

David Gaudu is morgen een van de kanshebbers op eremetaal in de olympische wegkoers. Na een sterke slotweek in de Tour de France is de Fransman klaar om in Japan zijn kans te wagen, al vreest Gaudu voor de hitte. “In het verleden heeft de hitte me vaak parten gespeeld. Onlangs zelfs nog in de Tour de France.”

In gesprek met L’Equipe laat de renner van Groupama-FDJ weten dat hij in de afgelopen zijn best heeft gedaan om te acclimatiseren. “We hopen dat alles goed zal gaan, want het parcours past bij mijn eigenschappen als renner. De Mikuni Pass, die zes kilometer lang met bijna tien procent stijgt, vind ik een mooie klim.”

Gaudi is samen met Guillaume Martin kopman van de wegploeg, die verder ook bestaat uit Remi Cavagna, Kenny Elissonde en Benoit Cosnefroy. “Een medaille mee naar huis nemen zou een droom zijn”, eindigt hij.