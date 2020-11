David Gaudu na tweede ritzege: “Ik vreesde de klassementsrenners achter me nog”

David Gaudu kan terugkijken op een uitstekend Vuelta. Zaterdag boekte de Fransman zijn tweede ritzege op de Alto de La Covatilla. Daardoor steeg Gaudu naar de achtste plaats in het klassement. “Ik vreesde de klassementsrenner nog even achter me.”

Die kwamen uiteindelijk niet. “Ik wist het af te maken”, gaat de gelukkige Gaudu verder in het flashinterview na afloop. “Ik ben gewoon volle bak omhoog gereden. Dat bleek voldoende te zijn om iedereen achter me te laten. De wind op kop was vandaag ook nog eens een extra uitdaging.”

“Ik ben geen grote kampioen, maar heb toch twee etappes gepakt in deze Vuelta”, gaat hij verder. “Ik dacht als Wellens twee keer kan winnen, waarom kan ik dat dan niet? Ik wist vooraf dat het slechte weer me wel beviel.”

Tot slot wil Gaudu zijn ploegmaat Bruno Armirail bedanken, die zich zaterdag wederom inzette voor zijn kopman. “Hij heeft heel veel werk verricht in de kopgroep, dus moet ik hem bedanken. Hij is een geweldige ploegmaat, de beste van de wereld.”