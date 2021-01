David Gaudu mag zich als kopman bewijzen in de Tour de France

David Gaudu mag zich dit jaar als klassementsrenner van Groupama-FDJ bewijzen in de Tour de France. De beloftevolle klimmer zal aan de Franse ronde beginnen als kopman voor het klassement, zo laat zijn ploeg vandaag weten tijdens een online perspresentatie.

Nu Thibaut Pinot zich richt op de Giro d’Italia, ligt de weg open voor Gaudu om het eens als kopman in de Ronde van Frankrijk te proberen. De 24-jarige renner is niet de enige blikvanger bij Groupama-FDJ, aangezien de WorldTour-formatie van manager Marc Madiot ook rekent op de snelle sprintbenen van Arnaud Démare.

Gaudu maakte vorig jaar indruk in de Vuelta a España. De ranke klimmer won met verve twee zware bergetappes (naar de Alto de la Farrapona en de Alto de la Covatilla) en eindigde uiteindelijk als achtste in het algemeen klassement. Het verschil met eindwinnaar Primož Roglič was iets minder dan acht minuten.

Groupama-FDJ rekent in de aankomende Tour ook op Valentin Madouas. De 24-jarige heuvelspecialist reed vorig jaar ook al de Tour en eindigde na drie weken koers als 27e in het eindklassement. Madouas heeft vandaag overigens ook zijn aflopende contract verlengd met nog eens drie seizoenen.

Ce sera un grand moment de leur jeune carrière : David Gaudu et Valentin Madouas seront au départ du Tour de France sur leurs routes bretonnes. Dans un rôle de leader, David s’appuiera sur son expérience réussie de la Vuelta 2020 : deux victoires d’étape et une 8e place finale. pic.twitter.com/bcSpnGLK73 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 19, 2021