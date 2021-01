Démare richt zich dit jaar weer op de Tour, Pinot mikt op de Giro

De kogel is door de kerk: Arnaud Démare zal dit jaar weer deelnemen aan de Tour de France. Volgens zijn werkgever Groupama-FDJ trekt de Franse kampioen met ‘heel veel ambitie’ naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Thibaut Pinot richt zich dan weer op de Giro d’Italia.

De zegekoning van 2020 sprak eind november al de hoop uit dit jaar weer deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk. “We zullen zien hoe het uitpakt, maar ik zie mijzelf zeker in de Tour de France. Het is ook al besproken binnen de ploeg”, aldus de Franse kampioen.

Démare reed in 2018 voor het laatst de Tour de France. Hij won toen de achttiende etappe met finish in Pau. Ook in 2017 was hij succesvol in de Franse ronde door in Vittel een chaotische sprint naar zijn hand te zetten. De laatste twee seizoenen werd hij steevast uitgespeeld in de Giro d’Italia.

Thibaut Pinot

Vorig jaar kende Démare een bijzonder succesvol seizoen, met in totaal veertien overwinningen. In de Giro d’Italia was hij de grote slokop in de sprints met zeges in Villafranca Tirrena, Matera, Brindisi en Rimini. Groupama-FDJ zal dit jaar vooral voor een goed klassement gaan in de Giro, gezien de aanwezigheid van Thibaut Pinot.

De inmiddels 30-jarige klimmer is de kopman van Groupama-FDJ in La Corsa Rosa. Voor de Fransman zal het zijn derde optreden worden in de Ronde van Italië. In 2017 eindigde hij als vierde. Een jaar later leek hij wel op weg naar een podiumplaats, maar moest hij vlak voor het einde opgeven vanwege uitputtingsverschijnselen.