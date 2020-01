David Gaudu: “Het is nu nog te vroeg voor het kopmanschap” donderdag 23 januari 2020 om 18:14

David Gaudu zal ook dit jaar weer Thibaut Pinot bijstaan in de Tour de France, maar de beloftevolle klimmer hoopt in 2021 op het kopmanschap in een grote ronde. “Nu is het echter nog te vroeg voor die rol”, zo vertelt de renner van Groupama-FDJ in gesprek met Ouest-France.

De 23-jarige Gaudu timmert de laatste jaren flink aan de weg, sinds hij in 2016 de Tour de l’Avenir won. Zo veroverde hij in 2019 een bergetappe in de Ronde van Romandië, eindigde hij als derde in een sterk bezette UAE Tour en werd hij zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Ploegleider Philippe Mauduit noemde Gaudu al ‘de toekomstige kopman.’

De ranke klimmer blijft echter met beide benen op de grond. “Ik denk nog niet teveel aan de toekomst, het gaat nu om 2020. Ik zal in de toekomst de kopman zijn in een grote ronde, maar het is nu nog te vroeg.” En dus hoopt Gaudu zijn oudere land- en ploeggenoot Pinot komende zomer naar de Tourzege te loodsen.

Amstel Gold Race

Maar de beloftevolle ronderenner heeft ook zijn persoonlijke ambities. Zo hoopt hij in het voorjaar te schitteren in enkele kortere rittenkoersen en de klimklassiekers. Gaudu wil zich ook in de Franse selectie fietsen voor de Olympische Spelen van Tokio en het klim-WK in Martigny. “Twee fantastische koersen”, zo klinkt het.

Gaudu begint zijn seizoen na enkele trainingsweken op Tenerife met de Tour de La Provence en de UAE Tour. Het is nog niet bekend welke wedstrijden hij zal rijden in aanloop naar de klimklassiekers, maar zeker is wel dat hij aan de start zal staan van de Amstel Gold Race. Vorig jaar ontbrak Gaudu nog in de Limburgse klassieker.

