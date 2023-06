David Gaudu gaat voor podium in de Tour: “Wat er gebeurt in juni, zegt niks over juli”

De Franse hoop in de aankomende Tour de France rust in grote mate op de schouders van David Gaudu. De kopman van Groupama-FDJ eindigde vorig jaar net naast het podium en ruikt zijn kansen. De voorbereiding was dit jaar echter niet optimaal. “Ik was gewoon niet in vorm, punt”, laat Gaudu weten via de kanalen van de ploeg. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

David Gaudu kende een goede start dit seizoen. De Fransman werd vierde in de Ronde van het Baskenland en tweede in Parijs-Nice. Daarna kampte hij ook met hooikoortsklachten, waardoor hij een lange tijd niet koerste. De Dauphiné was zijn terugkeer. In die koers werd hij dertigste in het klassement. “Ik probeer de zaken te relativeren en zeg tegen mezelf dat ik vorig jaar niet echt sterker was in de Dauphiné. Ik wist een etappe te winnen, maar het koersverloop was anders”, aldus Gaudu.

“Het team, de coaches, de prestatieafdeling analyseerden ook wat er is gebeurd tijdens het trainingskamp en tijdens de Dauphiné. Ik was gewoon niet in vorm, punt. Ze hebben ons meteen weer gemotiveerd. Ik vertrouw op wat ze te zeggen hadden. Ik heb dit weekend al kunnen laten zien dat ik goed in vorm ben en dat ik goed hersteld ben”, gaat de kopman verder.

Zijn prestatie in de Dauphiné heeft voor Gaudu geen grote gevolgen in zijn zelfvertrouwen. Fijn is echter wat anders. “Als je ergens in faalt, tast dat onvermijdelijk je zelfvertrouwen op dat moment een beetje aan, maar dan moet je de dingen in perspectief plaatsen. Als je een klap krijgt, moet je niet op de grond blijven. Je moet altijd opstaan. Toen we weer aan het werk gingen, waren we misschien nog meer gemotiveerd, en ik denk dat dat een goed voorteken is voor de Tour.”

Mentaal zware voorbereiding

Naast de fysieke tegenvaller, kende Gaudu ook mentale uitdagingen. Zijn uitspraken over deelnames van ploeggenote Thibaut Pinot en Arnaud Démare vielen niet altijd goed. “Mensen begrepen soms niet wat ik bedoelde. Ik wilde dat mensen stopten vragen te stellen, want ik ben niet degene die het team maakt. Ik wilde alles afsluiten. Helaas werd het op de verkeerde manier geïnterpreteerd. Het was niet gemakkelijk om ermee om te gaan, omdat ik vaak ben beledigd.”

Nu de Tour aanstaande is heeft Gaudu met behulp van zijn team de knop omgezet. Resultaten in het verleden geven eenmaal geen garantie voor de toekomst. “Ik denk dat wat er in juni gebeurt, niets betekent voor juli. We zijn vechters, we willen altijd verbeteren, dus we gaan naar de Tour de France om te strijden voor het podium. Dit is het doel dat ik mezelf heb gesteld en ik ben bereid alles te geven wat ik heb om het te bereiken.”