zondag 10 maart 2024 om 11:09

Vorig jaar nog tweede, nu een opgave voor David Gaudu in Parijs-Nice

De 82ste editie van Parijs-Nice is voor David Gaudu uitgedraaid op een deceptie. De 27-jarige Franse klimmer, vorig jaar nog tweede in de ‘Koers naar de Zon’, kwam in de vierde etappe naar de Mont Brouilly ten val. Gaudu heeft nog te veel last van de naweeën van deze crash, zo meldt zijn ploeg Groupama-FDJ.

David Gaudu zal vandaag niet aan de start verschijnen van de slotetappe van Parijs-Nice, nadat hij woensdag in de rit naar Mont Brouilly ten val kwam”, luidt de mededeling van de Franse formatie op X. “Hij zal nu een paar dagen rusten en ook enkele medische onderzoeken ondergaan.”

Gaudu begon met hooggespannen verwachtingen aan zijn thuisronde, nadat hij vorig jaar knap tweede werd in de eindstand. De klimmer moest toen weliswaar zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar, maar eindigde wel voor een andere wereldtopper: Jonas Vingegaard.

Moeilijke seizoensstart

De Fransman had ongetwijfeld meer verwacht van zijn eerste koersweken van 2024. Gaudu begon nog wel met een zesde plaats in de Classic Var, maar speelde in een verregende editie van O Gran Camiño (18e in het eindklassement) ook al geen rol van betekenis. De volgende wedstrijd van Gaudu is – normaal gesproken – de Ronde van het Baskenland (1-6 april).