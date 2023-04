David Gaudu en Valentin Madouas voeren Groupama-FDJ aan in Amstel Gold Race

David Gaudu en Valentin Madouas voeren Groupama-FDJ in de Amstel Gold Race. De twee Franse renners zullen het opnemen tegen onder meer topfavoriet Tadej Pogacar, Tom Pidock en Neilson Powless, maar behoren ook zelf tot de (schaduw)favorieten.

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

Gaudu en Madouas krijgen in de Amstel Gold Race gezelschap van onder anderen de jonge Fransman Romain Grégoire, Luxemburger Kevin Geniets en Nederlander Lars van den Berg. Madouas werd vorig jaar veertiende in de AGR, in 2019 deed hij nog beter met een achtste plaats. Gaudu reed de Nederlandse eendagkoers nog maar eenmaal, zonder veel succes.

Costa kopman van Intermarché-Circus-Wanty

Intermarché-Circus-Wanty rekent in de Amstel Gold Race op kopman Rui Costa. De Portugees kan een sterk blok vormen met ook Lorenzo Rota, Lilian Calmejane en Georg Zimmermann. Niet de grootste namen, maar wel stuk voor stuk renners die dit terrein zeker aankunnen. Costa bewees overigens al dat de Amstel Gold Race hem ligt. In 2015 sprintte hij nog naar de vierde plaats achter winnaar Michal Kwiatkowski, Alejandro Valverde en Michael Matthews.