David Gaudu brengt Groupama-FDJ succes: “We moesten er het beste van maken”

Het zat Groupama-FDJ in de Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje niet mee met de valpartij in Frankrijk en de opgave in Spanje van kopman Thibaut Pinot. Het succesje van David Gaudu zaterdag op de Alto de la Farrapona maakte zaterdag dan nog veel goed. “We moesten er maar het beste van maken.”

“De ploeg begon de afgelopen dagen te mokken”, doet de ritwinnaar zijn verhaal in het flashinterview. “Het is allemaal niet super voor ons geweest met de opgave van Pinot. Vandaag voelde ik me aanvankelijk ook niet super.”

“Gelukkig voelde ik me beter en beter worden. Om te winnen wist ik dat ik een serieuze punch er uit moest gooien om Marc Soler te kloppen. Daarom heb ik gewacht tot de laatste tweehonderd meter. In de laatste honderd meter hoefde ik alleen nog maar door te rijden om zeker te zijn van mijn zege.”

De 24-jarige Gaudu maakte door zijn ritzege een sprong in het klassement naar de twaalfde plaats. De Fransman is zaterdag de eerste tien renners tot op negentien seconden genaderd.