David en Floris Haverdings winnen jeugdcrossen in Oostmalle

David Haverdings heeft nog maar een overwinning geboekt dit veldritseizoen. De talentvolle junior voegde in de Sluitingsprijs Oostmalle een 21ste winstpartij toe aan zijn zegetotaal deze winter. Hij klopte Europees kampioen Aaron Dockx in de laatste cross van het seizoen.

Achter Nederlands kampioen Haverdings, die later dit jaar de overstap maakt naar het Baloise Trek Lions van manager Sven Nys, en Dockx wist Guus van den Eijnden als derde te eindigen bij de junioren.

Ook bij de tweedejaars nieuwelingen was er een zege voor de Haverdings-familie. Broertje Floris Haverdings versloeg er Yoren Vanhoudt en Kobe Van den Bulck. De eerste renner aan de meet was echter een eerstejaars nieuweling: Arthur Van den Boer. In zijn categorie werden Lars Daelmans en Mats Vanden Eynde tweede en derde.

Bij de meisjes nieuwelingen gingen de bloemen naar Mae Cabaca, voor Sara Kallestrup en Sanne Laurijssen. Later deze zondag staan de laatste elite-wedstrijden van het seizoen 2021-2022 op het programma in Oostmalle. Lees hier onze voorbeschouwing.