David Dekker vierde in Hongarije: “Doet deugd om weer voor de zege te sprinten”

David Dekker eindigde vandaag als vierde in de derde etappe van de Ronde van Hongarije. Dat was een opsteker voor de Nederlander, die een tijdlang op de sukkel was en in de Ronde van Hongarije zijn rentree maakte. “Het doet deugd om eindelijk weer voor de overwinning te kunnen meesprinten”, zegt Dekker op de site van zijn ploeg, Jumbo-Visma.

“Voor mij is het een opluchting dat dat weer kan”, vervolgt de sprinter, die zijn eerste toptienplaats sinds de Ronde van Polen van vorig jaar binnenhaalde. Dekker begon 2022 nog met goede moed en hooggespannen verwachtingen, maar kwam in de Ronde van Valencia op akelige wijze ten val en kreeg vervolgens af te rekenen met een coronabesmetting. Eind maart kondigde hij op Instagram aan dat hij een rustperiode zou nemen.

Hij schreef toen: “Na mijn crash en COVID-infectie is het me niet gelukt om weer op niveau te komen. Na Dwars door Vlaanderen hebben we besloten dat het nu beter is om een pauze in te lassen, uit te rusten en zo volledig te herstellen.”

“Ik heb de afgelopen tijd veel tegenslagen gekend”, zegt Dekker nu. Die periode lijkt inmiddels echter achter de rug, want de 24-jarige renner toonde vandaag zijn snelle benen weer. Hij was, na het uitvallen van Olav Kooij (en Mick van Dijke), de sprintkopman van dienst bij Jumbo-Visma in Hongarije. “Het was heel de dag regenachtig, maar alles is rustig verlopen. We zijn hier nog maar met vier renners dus moesten we wat zuinig zijn. In de finale konden we op het geplande moment onze move maken en dat verliep goed dankzij Owen (Geleijn, red.), Loe (van Belle, red.) en Tim (van Dijke, red.).”