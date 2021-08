David Dekker: “Verbaasd dat ik kon meesprinten in zo’n lastige etappe”

David Dekker heeft zichzelf verrast in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. De snelle neoprof van Jumbo-Visma had niet gedacht dat hij in de lastige rit naar Bielsko-Biała mee kon sprinten om de overwinning. Dekker werd uiteindelijk zevende.

Dekker werd door Jos van Emden en Pascal Eenkhoorn van voren gehouden in aanloop naar de oplopende aankomst in Bielsko-Biała, waar Richard Carapaz vorig seizoen de sterkste was. “We zaten goed gepositioneerd, maar Pascal en ik moesten tot twee keer toe remmen en uitwijken voor valpartijen. Uiteindelijk gaan ze de sprint vroeg aan en ik had niet meteen de explosiviteit. Ik kwam te laat op volle snelheid en toen was zevende het hoogst haalbare. Dat is jammer.”

Vier dagen na zijn vijfde plaats in Chełm, waar Phil Bauhaus met de zege ging lopen, nestelde de 23-jarige Nederlander zich dus opnieuw in de top-10. Daarmee had hij zichzelf wel een beetje verrast, gaf hij naderhand toe. “Ik heb mijzelf verbaasd dat ik überhaupt voor de winst mee kon sprinten in een lastige etappe zoals deze.” Vandaag rijden Dekker en co een individuele tijdrit in Katowice. Zondag krijgen de sprinters een nieuwe kans in Krakau.