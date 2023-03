David Dekker in selectie Arkéa-Samsic voor Ronde van Vlaanderen

Arkéa-Samsic komt met een thuisrijder aan de start in de Ronde van Vlaanderen. Het Franse WorldTeam heeft namelijk een plekje ingeruimd voor Jenthe Biermans in Vlaanderens Mooiste. David Dekker zorgt voor de Nederlandse inbreng bij Arkéa-Samsic.

Voor Dekker wordt het zijn tweede deelname aan de Ronde van Vlaanderen. In 2021, toen nog in dienst van Jumbo-Visma, eindigde hij als 93ste in Oudenaarde. Biermans gaat op voor zijn derde deelname aan ‘De Hoogmis’, nadat hij in 2019 de finish niet haalde (namens Katusha-Alpecin) en in 2021 knap 26ste werd (namens Israel Start-Up Nation).

Voor de rest bestaat het zevental van Arkéa-Samsic uit vier Fransmannen, zijnde Clément Russo, Mathis Le Berre, Matîs Louvel en Hugo Hofstetter. De Britse sprinter Daniel McLay maakt de ploeg compleet voor zondag.

