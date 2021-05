Dave Brailsford complimenteert Bernal en INEOS-ploeg: “Ik ben zo trots”

Voor het tweede jaar op rij en voor de derde keer in vier jaar heeft INEOS Grenadiers de Giro d’Italia gewonnen. Na Chris Froome (2018) en Tao Geoghegan Hart (2020) is nu Egan Bernal de gevierde man in de Britse miljoenenploeg, en dat stemt uiteraard ploegbaas Dave Brailsford tevreden.

“Ik ben heel blij”, zegt Brailsford tegen Eurosport. Hij prijst de strijdlust waarmee Egan Bernal de Giro aanvatte en de manier waarop de ploeg in de gravelrit, onder aanvoering van Filippo Ganna, het verschil maakte. “Dat was geweldig. Na de tweede rustdag was de vraag hoe sterk de ploeg was. Kunnen we rustig blijven en onze strategie blijven volgen? We wilden niet impulsief reageren op alle aanvallen van de concurrentie, en dat hebben we prachtig gedaan. Ik ben zo, zo trots.”

‘Overwinning van de ploeg’

Ook Brailsford zag in de slotweek dat Bernal een zwak moment kende. “Elke grote ronde is er een moment dat de winnaar afziet, maar het gaat erom dat je daar goed mee omgaat. Je moet rustig blijven, samen koersen en controle houden over de situatie. Daarvoor is heel veel volwassenheid nodig. Egan kreeg daarbij hulp van de ervaren renners, zoals Jonathan Castroviejo. Daarom voelt dit als een overwinning van de ploeg.”

De grote vraag nu: gaat Egan Bernal ook naar de Tour de France? Die begint al over vier weken. “Ik betwijfel dat”, geeft Brailsford aan. “Onze Tourploeg rijdt nu de Dauphiné en we gaan kijken hoe het daar gaat. Na de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland bekijken we de situatie en stellen we een team samen.”