Dauphiné Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘God is dood’ over Frank Vandenbroucke

Nu de Tour de France voor de deur staat, is het van 5-12 juni tijd voor het Critérium du Dauphiné. Deze Franse rittenkoers is sinds jaar en dag een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Frankrijk. Maar wat weet jij allemaal over de Dauphiné? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 12 juni 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we drie exemplaren van het boek ‘God is dood – De opkomst en ondergang van Frank Vandenbroucke’.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Critérium du Dauphiné Quiz 2022 In welk jaar werd de eerste editie verreden van het Critérium du Dauphiné? Welke krant was de oprichter van de wielerronde? Hoe vaak wist Eddy Merckx de Dauphiné te winnen? Vijf renners wonnen de Dauphiné drie keer: Nello Lauredi, Luis Ocaña, Bernard Hinault, Charly Mottet en … ? Wie is de laatste Belgische winnaar van het Critérium du Dauphiné? Wie is de enige Nederlandse winnaar van het Critérium du Dauphiné? In 2021 werd de openingsrit gewonnen door een Belg. Wie greep toen de eerste gele trui? De laatste twee bergetappes in de Dauphiné van 2021 werden door dezelfde renner gewonnen. Wie won die ritten? Hoeveel etappes heeft Wout van Aert op zijn erelijst staan in de Dauphiné? De editie van 2022 is niet meegerekend. De laatste Nederlandse ritzeges in de Dauphiné dateren uit 2019. Toen waren er twee Hollandse overwinningen op rij. Wie zorgden voor die zeges? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.