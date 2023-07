Dat ging maar net goed! Meeus ontsnapt na botsing met telefoon aan valpartij

Jordi Meeus kwam woensdag in de eindsprint in Moulins niet verder dan een elfde plaats, nadat de rappe man van BORA-hansgrohe in volle sprint twee keer wist te ontsnappen aan een valpartij.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Op iets meer dan driehonderd meter van de streep ging het een eerste keer bijna mis voor Meeus. De Belg kwam namelijk vol in aanraking met een mobiele telefoon van een filmende toeschouwer. Niet veel later maakte de fiets van Meeus ook nog een zwieper, na contact met de Deen Mads Pedersen. Meeus slaagde er wonderwel in om recht te blijven en dus zonder kleerscheuren de finish te bereiken, al hield hij wel een pijnlijke arm over aan zijn botsing.

“Bij het ingaan van de slotkilometer had ik het juiste wiel te pakken, maar dan zakte de snelheid en kwamen enkele jongens terug in de mix”, liet hij na afloop weten aan Het Laatste Nieuws. “Ik werd naar de dranghekken geduwd en raakte een toeschouwer. Ik kon maar net recht blijven. Ik probeerde toch nog terug te vechten, maar daarna raakte Pedersen onder mijn arm en verloor ik weer het evenwicht.”

Éloigner (un tout petit peu) les spectateurs à l’arrivée : @JackyDurand prend position alors que Jordi Meeus a évité le pire pendant le sprint… Le #TDF2023, ça se passe sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/baH11b0VbN — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 12, 2023

Renners die in aanraking komen met toeschouwers: het is niet de eerste keer in deze Tour. Zo kwam Steff Cras afgelopen zaterdag ten val, een val die werd veroorzaakt door onoplettende toeschouwers. De Belgische klimmer bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen en moest dan ook opgeven.

De Tourorganisatie doet dan ook een beroep op wielerfans die tijdens de etappe langs de kant van de weg staan. “Let a.u.b. op de renners”, is de duidelijke boodschap.

🙏 Please pay attention to the riders. 🙏 S’il vous plait, faites attention aux coureurs.#TDF2023 pic.twitter.com/KfeEcUay69 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023



Lees ook: Cras haalt na opgave uit naar toeschouwer: “Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt”

Lees ook: Tour 2023: Klungelige fan brengt kwade Calmejane ten val met waslijn vol wielershirts