‘Daryl Impey heeft aanbieding van Israel Start-Up Nation op zak’ zaterdag 25 juli 2020 om 19:16

Daryl Impey koerst al sinds 2012 voor het huidige Mitchelton-Scott, maar de Zuid-Afrikaan heeft volgens Cyclingnews een aanbieding van Israel Start-Up Nation op zak. De 35-jarige Impey kan echter ook zijn contract verlengen bij Mitchelton-Scott.

Israel Start-Up Nation is achter de schermen druk bezig om de ploeg te versterken voor 2021, zeker na het aantrekken van Chris Froome. De ploegleiding zou in Impey een ideale wegkapitein zien. De snelle Zuid-Afrikaan wil niet reageren op de laatste transfergeruchten, maar volgens Cyclingnews is de renner aan het twijfelen geslagen.

Impey boekte de laatste jaren de nodige successen in het tenue van Mitchelton-Scott en voorganger Orica GreenEDGE. Zo won hij tweemaal de Tour Down Under en etappes in grote rittenkoersen als het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Catalonië. Vorig jaar was hij de beste in de negende Touretappe naar Brioude.

Israel Start-Up Nation hengelde eerder al naar de diensten van Richie Porte, die over een aflopend contract beschikt bij Trek-Segafredo. De Australische ronderenner zou nu echter ook in de belangstelling staan van zijn vroegere werkgever Team Ineos. Een langer verblijf bij zijn huidige formatie Trek-Segafredo is overigens ook niet uitgesloten.