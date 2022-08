Daryl Impey jaar langer bij Israel-Premier Tech: “Missen van de Tour maakte me hongerig”

Daryl Impey is blij dat Israel-Premier Tech een jaar langer met hem verder wil. De verlenging van zijn contract was al geen geheim meer, maar is nu ook door het team wereldkundig gemaakt. “Ik wil nog een seizoen koersen, zeker na het missen van de Tour de France dit jaar”, zegt de Zuid-Afrikaanse routinier in de aankondiging.

Impey is blij met het vertrouwen van zijn ploeg. “Dat ze erkennen dat ik nog steeds veel voor het team kan betekenen en dat ze niet denken dat ik over de top ben”, laat de 37-jarige renner weten op de website van het team. Dat hij het winnen nog niet is verleerd, bewees hij dit seizoen. In juni won hij namelijk de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Afgelopen weekend werd hij in de wegrit van de Commonwealth Games tweede.

Een grote teleurstelling was het missen van de Tour de France vanwege een positieve coronatest. “Ik wil nog een seizoen koersen, zeker na het missen van de Tour de France dit jaar, wat een grote domper voor me was. Het missen van dat evenement heeft me echt hongerig gemaakt om te blijven koersen en ik kijk ernaar uit om volgend jaar hopelijk de Tour Down Under te rijden, en dat zijn wedstrijden waar ik echt van hou.”

Voor ploegmanager Kjell Carlström voelde de samenwerking met Impey in 2021 gelijk vertrouwd. “Daryl is zonder twijfel een van de meest ervaren renners in het peloton, maar dat is niet alleen op de weg. Natuurlijk is Daryl een uitzonderlijke wegkapitein en een echte winnaar, maar hij is ook het toonbeeld van professionalisme als het gaat om de manier waarop hij zich in het team gedraagt”, aldus de Finse ex-prof.