Darren van Bekkum derde in Trofej Umag in Kroatië

Darren van Bekkum heeft Jumbo-Visma Development Team een podiumplaats bezorgd in de Trofej Umag. De 20-jarige Nederlander kwam in de 139 kilometer lange wedstrijd in Kroatië twee seconden na winnaar Adam Toupalik over de finish. Bij de vrouwen won de Italiaanse Alessia Vigilia solo.

De Tsjech Toupalik (Elkov-Kasper) kwam solo over de streep in Umag, voor de Zwitser Jan Christen (Hagens Berman Axeon) en Van Bekkum. Zij wisten in de heuvelachtige koers, die bestond uit vijf lokale rondes van een kleine 20 kilometer, uit handen te blijven van een groot peloton. Dat volgde op 13 seconden van winnaar Toupalik.

Het Jumbo-Visma Development Team was niet de enige Nederlandse ploeg in de Kroatische UCI 1.2-wedstrijd, want ook het nieuwe continentale Scorpions Racing Team was van de partij. Jasper Huitema sleepte er een twaalfde plaats uit voor die formatie.

Komend weekend staat in Kroatië nog de Trofej Porec op het programma, gevolgd door de Istrian Sprong Trophy van 9-12 maart.