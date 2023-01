Daria Pikulik sprint naar zege in eerste etappe Tour Down Under

Daria Pikulik van Human Powered Health heeft de eerste etappe van de Tour Down Under voor vrouwen gewonnen. De etappe eindigde in een massasprint waarin de Poolse renster Clara Copponi van FDJ-SUEZ-Futuroscope en Georgia Baker van Jayco AlUla achter zich liet. Pikulik heeft zich hiermee ook meteen tot eerste leider in het algemeen klassement gekroond.

Er stond vandaag een overwegend vlakke etappe op het programma van Glenelg naar Aldinga met Chaffeys Climb (600m aan 7%) als enige gecategoriseerde helling. Alles wees er dus op dat het peloton voor de overwinning zou gaan sprinten in Aldinga. Met 110,4 kilometer was het wel de langste etappe van deze editie.

Toch leek een massasprint op bepaalde momenten niet onafwendbaar doordat de wind een grote rol speelde en het peloton op verschillende momenten uit elkaar viel in waaiers. Ook probeerde verschillende rensters een sprint te voorkomen door aan te vallen vanuit het peloton. Deze pogingen bleken tevergeefs en op zeven kilometer van de streep kwam alles weer bij elkaar.

Het peloton mocht zich op gaan maken voor de sprint. FDJ-SUEZ-Futuroscope en Jayco AlUla zetten hun sprinters Copponi en Baker goed af, maar Pikulik bleek met een machtige sprint toch echt de snelste en kwam als eerste over de streep. Het is voor de 26-jarige renster ook meteen de eerste overwinning voor haar nieuwe ploeg.