dinsdag 17 oktober 2023 om 07:57

Daria Pikulik blijft Chiara Consonni voor in eendaagse Tour of Guangxi

Daria Pikulik heeft de Tour of Guangxi voor vrouwen gewonnen. De Poolse was in de eendaagse in China, de afsluiter van de Women’s World Tour, de snelste in een massasprint. Chiara Consonni werd tweede, Mia Griffin derde.

Terwijl de Tour of Guangxi voor mannen op zijn einde loopt, was er dinsdag ook nog de Tour of Guangxi voor vrouwen. Deze eendaagse ging over nagenoeg hetzelfde parcours als de slotrit bij de mannen. De route was met zijn 145,6 kilometer iets korter, maar startte en finishte ook in Guillen. Daarnaast bevatte de etappe dezelfde twee hellingen als de mannenwedstrijd. Deze obstakels waren niet dermate zwaar dat de sprintsters kansloos waren. Verre van.

Kansloos bleken wel alle demarrages in het eerste wedstrijduur. Er waren genoeg rensters die het probeerden, maar niemand kwam weg. Totdat Siying Lu (China Liv) en Gulnaz Khatuntseva (Li Ning Star Ladies) er vanonder muisden. Zij reden in een mum van tijd een voorsprong van bijna vijf minuten bijeen en kwamen samen over de top van de eerste helling. Bovenop de tweede helling, met nog goed veertig kilometer te gaan, waren ze echter alweer tot de orde geroepen.

Het peloton bleef ondertussen bij elkaar, ondanks verschillende uitvalspogingen. Een sprint was onvermijdelijk. In die sprint toonde Daria Pikulik zich de snelste. De Poolse van Human Powered Health was Chiara Consonni de baas. Mia Griffin eindigde voor Israel-Premier Tech-Roland op de derde plaats.