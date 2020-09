Danny van Poppel wint weer eens: “Soms begin je aan jezelf te twijfelen” zondag 20 september 2020 om 18:30

Danny van Poppel wist zondag voor het eerst in bijna twee jaar weer een wedstrijd te winnen. In de Gooikse Pijl was hij de sterkste sprinter na een koers van 200 kilometer koers. “Ik ben vooral heel blij dat ik kan winnen voor deze ploeg na een moeilijk voorjaar”, zegt de renner van Circus-Wanty Gobert. “Dan begin je soms aan jezelf te twijfelen, maar de ploeg heeft altijd vertrouwen in mij gehad, ook al stapte ik vaak af.”

Lange tijd leken aanvallers Philippe Gilbert en Bert Van Lerberghe voor de ritzege te gaan strijden, maar het peloton kwam in de slotkilometer langszij. “Het was een gok van mij, want ik heb mij de hele dag rustig gehouden. Ik voelde mij niet geweldig, dus daarom besloot ik om energie te sparen en de sprint te doen”, legt Van Poppel uit. “Misschien had ik wel meegekund met die eerste kopgroep, maar daar zat mijn broer Boy in. Dat was wel goed gespeeld door de ploeg.”

“Ik wist dat de sprint licht bergop was, met wat wind tegen”, beschrijft de Nederlander. “Merlier ging de sprint aan, maar ik voelde dat hij niet hard genoeg ging en dat ik hem kon pakken. Ik zag toen in mijn rechterhoek iets roods komen. Hij (Gerben Thijssen, red.) kwam met snelheid, maar ik ving hem op en uiteindelijk was het niet zo heel close. Het was echt eens sprint tot de streep, dan weet ik dat ik sterk ben.”

“Mentaal zat ik er soms een beetje door”, blikt Van Poppel terug op het begin van dit seizoen. “Na een zware valpartij een paar weken geleden had ik het toch wel lastig, maar vorige week (22ste in de Antwerp Port Epic, red.) ging het al een stuk beter. Ik mik nu op de BinckBank Tour en de klassiekers. Die zijn wat ingekort, dus dat is in mijn voordeel. Een sprint met een uitgedunde groep moet mij liggen, dus wie weet kan ik daar scoren.”