Danny van Poppel vliegt naar zijn tweede zege in Binche-Chimay-Binche

Danny van Poppel heeft voor de tweede keer in zijn carrière Binche-Chimay-Binche achter zijn naam gezet. De Nederlandse renner van Intermarché-Wanty-Gobert wachtte de sprint niet af en trok met een late uitval op indrukwekkende wijze de winst naar zich toe. Ook in 2018 won Van Poppel de koers.

De route van de 198,6 kilometer lange eendagskoers bestond uit twee parcoursen. Vanuit Binche reden de renners eerst in een lange lus naar Chimay. Daarna werd over kuitenbijters als de Petit Poggio en de Muur van Thuin terug naar de startplaats gereden voor een kortere lus van 16,2 kilometer, die viermaal moest worden afgelegd. Naar goede Waalse gewoonte ging het constant op en af, en ook had de wind op de open, brede wegen vaak vrij spel. De enige gecatalogeerde hindernis waren de oplopende kasseien van Pépinière, op een kleine 900 meter van de finish.

Zeven man animeren aanvankelijk de koers

Even na twaalf uur werd het startsein voor de koers gegeven en na een levendige beginfase kwam een kopgroep met zeven man tot stand. De zeven vluchters pakten maximaal vier minuten op het peloton, dat al vroeg begon te achtervolgen. De kopgroep verloor onderweg drie man, waardoor alleen Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Dries Van Gestel (TotalEnergies) nog vooraan over waren toen de finale-ronden werden aangesneden. Hun voorsprong was toen nog slechts 45 seconden.

Toen het peloton op zestig kilometer van de streep de kopgroep in zicht kreeg, ontbrandde de koers en probeerden meerdere renners de sprong te maken. Toch reden bij de tweede passage van de finish Janssens, Desal, Van Poucke en Van Gestel nog steeds voorop, al moest niet lang daarna Van Poucke lossen. Aan het eind van de tweede ronde viel ook Van Gestel vooraan weg, waardoor alleen Janssens en Desal overbleven. Maar hun voorsprong was met twaalf seconden nog maar klein.

Vanuit het peloton vielen Kobe Goossens (Lotto Soudal) en Anthony Turgis (TotalEnergies) aan en met nog dertig kilometer te rijden, sloten zij aan bij Janssens en Desal. Met nog dertig kilometer te koersen viel Turgis letterlijk weg uit de kopgroep door een val. Janssens zette zich vervolgens op de kant toen de kopgroep aan de laatste ronde van zestien kilometer begon. Daarin verdedigden Goossens en Desal een voorsprong van twintig tellen. Desal hield het lang vol vooraan, maar met nog vijftien kilometer te rijden moest hij Goossens laten gaan.

Kevin Vauquelin gaat Goossens voorbij

Goossens bleef niet lang alleen vooruit, want op dertien kilometer van de aankomst wist Kevin Vauquelin aan te sluiten en de Franse renner van Arkéa Samsic reed dan alleen door. Daarachter organiseerden Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma zich en met nog vijf kilometer te gaan werd Vauquelin ingerekend. Het leek erop dat een massasprint de beslissing zou brengen, maar daar dacht Danny van Poppel anders over. Ver voor de finish, op de oplopende kasseien van Pépinière, gooide de sprinter alle remmen los en denderde met machtige halen naar de overwinning.

Voor het eerst werd ook een vrouweneditie van Binche-Chimay-Binche verreden. Sara Van de Vel (Team Rupelcleaing) kwam na 117,2 kilometer solo over de streep en boekte zo haar eerste zege in haar carrière. Loes Adegeest bleef in de sprint om de tweede plaats Nicole Steigenga voor.