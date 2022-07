Danny van Poppel vijfde in Carcassonne: “Die gasten zijn te snel voor mij”

Danny van Poppel was in de Tour de France-etappe met aankomst in Carcassonne de beste Nederlander in de daguitslag. De sprinter van BORA-hansgrohe werd vijfde en bleef Dylan Groenewegen nipt voor. “Deze finale was heel snel. Ik kende hem nog van vorig jaar”, zegt Van Poppel tegen de NOS.

“Ik moest buitenom aangaan, dat ging goed, maar toen volgde nog een levensgevaarlijke move van Peter Sagan”, doelt de Brabander op een manoeuvre van de Slowaak vlak voor de finish. “Hij ging helemaal naar rechts. Dat hoort erbij, soms.”

“Maar het was echt lastig in de slotfase met die heuveltjes. Ik zat erbij en voelde mij goed”, zegt Van Poppel. “Het geeft dan ook vertrouwen dat de ploeg op kop ging rijden. Maar dan komt er toch wat druk bij kijken. Het leidt dan tot een top-5.”

De finale richting Carcassonne ging heel hard, legt hij uit. “Er zaten veel gaten in de weg. Daardoor kon ik niet mijn snelheid ontwikkelen. Die gasten zijn dan te snel voor mij”, doelt hij op Jasper Philipsen, Wout van Aert en Mads Pedersen. “Wie weet lukt het een keer om ze te verslaan, maar op dit soort aankomsten zijn ze te snel. Ik wil altijd winnen, maar dat lukt niet heel vaak. Dit zijn toppers waar ik tegen sprint.”