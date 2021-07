Danny van Poppel toont zich op Quatorze Juillet: “Leuk voor onze Franse sponsors”

Naast vier Fransen en een Oostenrijker zat met Danny van Poppel ook een Nederlander mee in de lange ontsnapping op Quatorze Juillet. Tot de tweede klim zat hij mee van voren in de zeventiende etappe van de Tour de France, maar toen moest hij zijn medevluchters laten gaan.

“Het was een mooie dag, een speciale dag ook in Frankrijk. Dus het was goed om mee te zijn in de ontsnapping, vooral voor de ploeg. We hebben namelijk een aantal Franse sponsors, dus dat was erg leuk”, vertelde Van Poppel naderhand. De Nederlander vormde lange tijd de vlucht van de dag samen met Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Dorian Godon, Anthony Turgis en Maxime Chevalier, tot de kopgroep op de Col de Val Louron-Azet uit elkaar viel.

Nadat Van Poppel met Pöstlberger en Chevalier als eerste moest lossen, bleef Perez uiteindelijk het langst vooruit. De Fransman werd pas op de slotklim ingelopen door de groep-gele trui. “We hadden een sterke kopgroep en het was moeilijk om ons terug te pakken. Natuurlijk kon ik op de beklimmingen niet zoveel doen, maar ik had een heel goede dag en het was goed voor de ploeg. Ik ben blij, de ploeg is blij, dus het was oké”, aldus Van Poppel.