Danny van Poppel over transfer: “Nieuw hoofdstuk in mijn carrière”

Danny van Poppel is gepresenteerd als nieuwe aanwinst bij BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg moet de snelle man van Intermarché-Wanty-Gobert Sam Bennett gaan bijstaan in de massasprint. Daarmee verandert zijn rol die hij tot op heden bekleedde.

“Ik kijk echt uit naar deze nieuwe uitdaging, want BORA-hansgrohe is een heel professionele ploeg”, vertelt Van Poppel in het persbericht van zijn nieuwe werkgever. “Voor mij breekt hiermee een nieuw hoofdstuk in mijn carrière aan. Tot nu toe was ik namelijk altijd een sprinter en nu ga ik mij volledig op de leadout richten. Ik ga Sam zo goed mogelijk ondersteunen. Ik heb er zin in. Sam is niet alleen een van de snelste mannen van het peloton, maar hij is ook een heel aardige gast.”

De Nederlander, die onlangs 28 jaar werd, verwacht dat hij in zijn nieuwe rol waarschijnlijk nog veel moet leren. “Aan de andere kant heb ik al heel veel ervaring met sprinten, dus dat geeft mij vertrouwen dat we zeer succesvol kunnen zijn voor BORA-hansgrohe.”

Van Poppel trad in 2013 met Vacansoleil-DCM toe tot het WorldTour-circuit. Na een seizoen bij de Nederlandse ploeg verkaste hij naar Trek Factory Racing, waar hij onder meer een etappe won in de Vuelta a España in 2015. In 2016 stapte hij over naar Team Sky, waar hij eveneens twee jaar zou rijden. Via Jumbo-Visma kwam hij vorig jaar bij Circus-Wanty-Gobert terecht, de ploeg die deze winter Intermarché-Wanty-Gobert ging heten.